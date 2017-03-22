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Госдума разрешила попавшим под санкции платить налоги только за рубежом

11:33 22.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. За документ проголосовали 322 депутатов, против — 85, один депутат воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Против документа выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Поправку в Налоговый кодекс подготовил депутат-единорос Андрей Макаров. Она позволяет попавшим под санкции россиянам, у которых есть бизнес или имущество за рубежом, не становиться налоговыми резидентами России. Статус резидента ранее был для них обязательным, так как из-за санкций они не могут покинуть страну. Поправка была добавлена в законопроект, который никак не был связан с санкциями.

Макаров объяснял необходимость нового закона особенностью европейских налоговых законов. Как выяснила «Медуза», из всех попавших под санкции россиян закон может быть выгоден прежде всего миллиардеру Геннадию Тимченко. Он много лет являлся налоговым резидентом Швейцарии, но из-за санкций был вынужден жить в России с 2014 года.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 20:48
Гость: в самую точку

100 процентов.
22.03.2017, 20:30
Гость: gvozd

жирик прав, как всегда..
22.03.2017, 20:04
Гость: такс

Материальную помощь им уже оказали Например Ротенбергу 100 миллиардов на 10 лет без процентов
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