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Коммунисты предложили возобновить выпуск советских паспортов

20:00 22.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Партия «Коммунисты России» предлагает вернуть легитимность паспортам советского образца. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.

«Сейчас обсуждается идея всем родившимся в СССР выдавать по упрощенной схеме российские паспорта. Мы, партия «Коммунисты России», предлагаем пойти еще дальше», - цитирует телеканал послание Сурайкина.

Ссылаясь на данные УФМС, он сообщил, что сотни россиян в регионах продолжают пользоваться советскими паспортами, которые считаются недействительными, и отказываются менять их на российские. В связи с этим коммунисты предлагают вернуть паспорта СССР в правовое поле РФ – ставить в них пометку о том, что документ является действительным. Кроме того, они считают, что следует возобновить выпуск таких паспортов.

Бланк советского паспорта, о котором идет речь, был утвержден Совмином СССР в 1974 году. Каждый гражданин получал его по достижении 16-летнего возраста. С распадом Советского союза МВД РФ предприняло попытку осуществить обмен паспортов СССР в срок до 1 июля 2004 года. Позднее Верховный суд РФ признал, что постановление правительства о поэтапной замене документов не регулирует сроки действия паспортов и на граждан никаких обязательств не возлагает.

 

Темы: Россия, История СССР
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 00:54
И вы начните с себя

И узнайте, что это не коммунисты, а [ряженые] от ФСБ.
22.03.2017, 23:29
Чего привязался?

Они ездят с научными целями- наблюдать загнивание капитализма.
22.03.2017, 23:13
Начните с себя

Восстановите КПСС. Многие коммунисты хранят партийные билеты и готовы хоть сейчас восстановить членство в КПСС, но не в КПРФ.. Двадцать миллионов коммунистов- это сила!
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