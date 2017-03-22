Коммунисты предложили возобновить выпуск советских паспортов

Партия «Коммунисты России» предлагает вернуть легитимность паспортам советского образца. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.

«Сейчас обсуждается идея всем родившимся в СССР выдавать по упрощенной схеме российские паспорта. Мы, партия «Коммунисты России», предлагаем пойти еще дальше», - цитирует телеканал послание Сурайкина.

Ссылаясь на данные УФМС, он сообщил, что сотни россиян в регионах продолжают пользоваться советскими паспортами, которые считаются недействительными, и отказываются менять их на российские. В связи с этим коммунисты предлагают вернуть паспорта СССР в правовое поле РФ – ставить в них пометку о том, что документ является действительным. Кроме того, они считают, что следует возобновить выпуск таких паспортов.

Бланк советского паспорта, о котором идет речь, был утвержден Совмином СССР в 1974 году. Каждый гражданин получал его по достижении 16-летнего возраста. С распадом Советского союза МВД РФ предприняло попытку осуществить обмен паспортов СССР в срок до 1 июля 2004 года. Позднее Верховный суд РФ признал, что постановление правительства о поэтапной замене документов не регулирует сроки действия паспортов и на граждан никаких обязательств не возлагает.