В правительстве поручили повысить минимальную цену на водку до 219 рублей

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы развития алкогольной отрасли, поручил Минфину повысить минимальную розничную цену на поллитровую бутылку водки до 219 рублей, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова пояснила агентству, что инициатива согласована с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, а соответствующий приказ должен быть подготовлен до 1 апреля.

В начале января 2017 года Минфин уже выступал с предложением повысить минимальную цену водки с 190 руб. до 219 руб. и на портале публикации проектов нормативных актов даже был обнародован соответствующий документ. Однако затем глава Минфина Антон Силуанов назвал публикацию «преждевременной», отметив, что его ведомство еще не выработало позиции по поводу того, на сколько именно должна быть увеличена минимальная цена на водку и ведет обсуждение этого вопроса. Необходимость повышения минимальной цены на водку Силуанов объяснил ростом акциза.

В следующем месяце Минфин обнародовал проект нового приказа, в соответствии с которым минимальную цену поллитровки водки предлагалось поднять до 205 руб. Но уже через несколько дней «Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что Хлопонин поручил поднять планку до 219 руб.