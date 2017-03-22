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В правительстве поручили повысить минимальную цену на водку до 219 рублей

13:15 22.03.2017
Фото с сайта konturalco.ru
Фото с сайта konturalco.ru
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Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий вопросы развития алкогольной отрасли, поручил Минфину повысить минимальную розничную цену на поллитровую бутылку водки до 219 рублей, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова пояснила агентству, что инициатива согласована с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, а соответствующий приказ должен быть подготовлен до 1 апреля.

В начале января 2017 года Минфин уже выступал с предложением повысить минимальную цену водки с 190 руб. до 219 руб. и на портале публикации проектов нормативных актов даже был обнародован соответствующий документ. Однако затем глава Минфина Антон Силуанов назвал публикацию «преждевременной», отметив, что его ведомство еще не выработало позиции по поводу того, на сколько именно должна быть увеличена минимальная цена на водку и ведет обсуждение этого вопроса. Необходимость повышения минимальной цены на водку Силуанов объяснил ростом акциза.

В следующем месяце Минфин обнародовал проект нового приказа, в соответствии с которым минимальную цену поллитровки водки предлагалось поднять до 205 руб. Но уже через несколько дней «Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что Хлопонин поручил поднять планку до 219 руб.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 23:18
Гость: ???

Вы совершенно правы, в сопоставимых ценах, цена на водку в СССР была минимум раза в два дороже, чем сейчас в России.
Причем алкогольная промышленность в СССР, как в РИ была госмонополией.
За счет этого вся оборонка финансировалась и еще на бесплатную медицину и образование оставалось.
А тут стоны раздаются- пить не дают.
22.03.2017, 20:52
Гость: свинья грязи везде найдет

левые цеха будут только рады повышению цен. Халява у них тоже будет расти. Чем выше цена в магазине, тем больше людей будут склонных к ее левому производству и покупке левой водки. Вы сравните во сколько раз цена (реальная) производства литра спирта, ниже двух, с небольшим хвостиком, литров продаваемой в магазинах водки. Поэтому дельцов это только взбодрит.
22.03.2017, 20:44
Гость: РЖГ

Выпить бы вам, может быть тогда поняли что к чему? Средняя зарплата тогда и теперь две не сопоставимые вещи поскольку у начальства она миллионы, а у народца 10-12тыс., да и работу надо поискать - предприятия закрыты. Водка Московская стоила 2,87, Зверобой - 3,62, Столичная-4,12. бутылку можно было сдать - 12коп. Сейчас водки приближающиеся к ним по качеству доходят до 5 тыс. С молодёжью надо работать: Дома Пионеров прикрыты, спорт секции за деньги Отдых за очень большие деньги. Запретительство это самый тупой и безнравственный способ, как правило, действующий противоположно. Суть повышения цены совсем не в борьбе за трезвость, а содрать ещё денег с народа, зато олигархам, распродающим наши ресурсы, разрешили не платить здесь налоги. Надо же компенсировать.
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