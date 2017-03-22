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На Никиту Белых завели еще одно дело о взятке

20:45 22.03.2017
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
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В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено еще одно уголовное дело о крупной взятке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя.

По его словам, дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УКРФ 9 марта. Оно принято к производству и объединено с предыдущим.

Экс-губернатору предъявили обвинение 17 марта и допросили в качестве обвиняемого. Свою вину он не признал.

Адвокат Белых Андрей Грохотов, в свою очередь, заявил, что на самом деле об эпизоде, о котором идет речь, было известно еще в сентябре прошлого года. «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», - цитирует его агентство.

Адвокат читает, что появление таких эпизодов свидетельствует о «развале» дела против его подзащитного.

Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при получении взятки. По версии следствия, некий предприниматель заплатил ему 400 тысяч евро за покровительство.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 04:25
Гость: Евгений В

Вертикаль власти. Все они назначены честнейшим президентом Путиным, и чего им не хватает, может детки голодными сидят по лавкам?
22.03.2017, 22:20
Гость: Bokr

Он уже в и тюрьме взятки берет ?
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