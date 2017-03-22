На Никиту Белых завели еще одно дело о взятке

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено еще одно уголовное дело о крупной взятке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя.

По его словам, дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УКРФ 9 марта. Оно принято к производству и объединено с предыдущим.

Экс-губернатору предъявили обвинение 17 марта и допросили в качестве обвиняемого. Свою вину он не признал.

Адвокат Белых Андрей Грохотов, в свою очередь, заявил, что на самом деле об эпизоде, о котором идет речь, было известно еще в сентябре прошлого года. «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», - цитирует его агентство.

Адвокат читает, что появление таких эпизодов свидетельствует о «развале» дела против его подзащитного.

Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при получении взятки. По версии следствия, некий предприниматель заплатил ему 400 тысяч евро за покровительство.

