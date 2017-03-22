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ВС России признал законным приговор бывшей студентке Карауловой

18:45 22.03.2017
Молоток судьи © KM.RU, Михаил Попов
Молоток судьи © KM.RU, Михаил Попов
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Верховный суд России подтвердил законность приговора, вынесенного Московским окружным военным судом бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (сменила имя на Александру Иванову). Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебная коллегия приняла решение отказать Карауловой в удовлетворении апелляции и оставить вердикт, вынесенный в конце декабря прошлого года, в силе.

Приговор Карауловой вступил в законную силу. В соответствии с ним бывшей студентке предстоит провести четыре с половиной года в местах лишения свободы за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). В ближайшее время она будет этапирована к месту отбывания наказания.

Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке уехать в Сирию. Ее вместе с еще 13 россиянами, намеревавшимися присоединиться к террористам, остановили на турецко-сирийской границе. По словам экс-студентки, она ехала к своему виртуальному возлюбленному, с которым познакомилась в соцсетях.
 

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в России, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 23:47
Ю(д)жин Насыпайко и Заедайко

И чё? Полегчало тебе с этого?
22.03.2017, 22:21
Северiн Налiвайкo

РЕЙТЕР. Россия занижает свои потери в Сирии в несколько раз:

Основываясь на собственных данных, агентство Рейтер пришло к выводу, что реальное число русских наемников, убитых в Сирии, в 3 раза больше официальных данных.

Только в боях за Пальмиру с 29 января убито не менее 18 россиян, в то время как минобороны РФ сообщило лишь о 5 погибших.

Кроме того, в официальных заявлениях не упоминается о крупномасштабных наземных военных операциях в боях за Пальмиру, пишет Рейтер.

Надо сказать, что это подтвержденные потери, о которых стало известно из бесед с родственниками и друзьями убитых, работниками кладбищ, сообщений местных СМИ о похоронах и свидетельств, собранных группой Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов.

В каждом случае Reuters получил независимое подтверждение информации о гибели из бесед с людьми, которые лично знали покойны
22.03.2017, 20:40
Абалдеть

Кому четыре с половиной года, а кому звание героя.
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