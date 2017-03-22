ВС России признал законным приговор бывшей студентке Карауловой

Верховный суд России подтвердил законность приговора, вынесенного Московским окружным военным судом бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой (сменила имя на Александру Иванову). Об этом сообщает «Интерфакс».

Судебная коллегия приняла решение отказать Карауловой в удовлетворении апелляции и оставить вердикт, вынесенный в конце декабря прошлого года, в силе.

Приговор Карауловой вступил в законную силу. В соответствии с ним бывшей студентке предстоит провести четыре с половиной года в местах лишения свободы за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). В ближайшее время она будет этапирована к месту отбывания наказания.

Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке уехать в Сирию. Ее вместе с еще 13 россиянами, намеревавшимися присоединиться к террористам, остановили на турецко-сирийской границе. По словам экс-студентки, она ехала к своему виртуальному возлюбленному, с которым познакомилась в соцсетях.

