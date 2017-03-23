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В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

14:20 23.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции.

До этого УНИАН сообщил о перестрелке утром 23 марта у отеля «Премьер-палас» в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. «Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», – сообщало агентство со ссылкой на dtp.kiev.ua. На место прибыла полиция и оперативно-следственная группа.

Денис Вороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 по Москве). Когда он вышел с охранником из отеля «Премьер-палас», киллер выстрелил в Вороненкова. Охранник бывшего депутата открыл ответный огонь и ранил нападавшего. Сам охранник также получил ранения.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства человека в центре Киева, сообщил Грицак перед началом пресс-брифинга с и. о. председателя Консультативной миссии Евросоюза Жоэлем Вахтером.

«Приблизительно 40 минут назад была перестрелка возле входа в отель "Премьер-палас", один погиб, двое ранены, они находятся в больнице, позднее процитировал ТАСС начальника киевского управления МВД Андрея Крищенко. – Уже установлена личность погибшего. Это политик российский, бывший депутат Госдумы. Да, подтверждаю, что это Денис Вороненков», – сказал он.

Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ. По результатам выборов в сентябре 2016 г. он в Думу не прошел. Зимой 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, также не прошедшая в новый состав Думы, перебрались на Украину. В феврале 2017 г. Вороненков дал интервью, в котором подтвердил, что дал Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря – через два дня после истечения депутатских полномочий. 6 марта стало известно, что он автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство.

В России Вороненков обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва.

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 22:32
Угу

Да, ему надо было ехать в Лондон, как все не предатели. Впрочем, ещё лучше в больничку в Хеврон, вообще числился бы патриотом.
23.03.2017, 22:09
Главного не заметили господа

Теперь от Дмитрии Анатольевиче минимум на неделю отстанут. Неделю будут жевать Вороненкова, затем Малахов в студию притащит Максакову с детьми и бабушкой и еще неделю будут жевать несчастную вдову. А там и Пасха на носу. Дмитрий Анатольевич в церкви постоит, грехи замолит и все забудут неприятную болезнь. Как говорится : Клин клином вышибают.
23.03.2017, 21:59
Вася из Транснефти

Бизнес не знает границ. " И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я стране, друга я никогда не забуду если задолжал мне в Москве".
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