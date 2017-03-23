В Госдуме предложили увеличить предельный призывной возраст

В комитете Госдумы по обороне обсуждается вопрос о повышении предельного возраста призыва на военную службу до 30 лет. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на главу комитета Владимира Шаманова.

Он отметил, что ВС РФ и другие силовые структуры проделали большую работу по наведению порядка в сфере призыва в армию. Однако число уклонистов все еще велико. Кроме того, необходимо дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.

Депутаты полагают, что увеличение предельного возраста снизит заинтересованность призывников в уклонении от прохождения службы. Шаманов добавил, что для дальнейшей проработки данной инициативы в рамках комитета будет создана рабочая группа.

В настоящее время предельный возраст призыва на военную службу составляет 27 лет.

