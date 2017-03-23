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В Госдуме предложили увеличить предельный призывной возраст

22:58 23.03.2017
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В комитете Госдумы по обороне обсуждается вопрос о повышении предельного возраста призыва на военную службу до 30 лет. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на главу комитета Владимира Шаманова.

Он отметил, что ВС РФ и другие силовые структуры проделали большую работу по наведению порядка в сфере призыва в армию. Однако число уклонистов все еще велико. Кроме того, необходимо дополнительно проработать вопрос юридической ответственности за уклонение от получения повестки на призыв.

Депутаты полагают, что увеличение предельного возраста снизит заинтересованность призывников в уклонении от прохождения службы. Шаманов добавил, что для дальнейшей проработки данной инициативы в рамках комитета будет создана рабочая группа.

В настоящее время предельный возраст призыва на военную службу составляет 27 лет.
 

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 02:10
Прохожий

Напоминает всеобщую мобилизацию, акт первый...
24.03.2017, 01:20
Патриот

Вы к чему призываете? Не защищать Абрамовича????? Да вы хуже украинских националистов.
24.03.2017, 00:33
Антимонархист

Надо повысить до 60-ти лет! А то меня выгнали на пенсию в 46 лет подполковником, и не дали до генерала дослужиться!
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