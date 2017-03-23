Военные городки страдают из-за недофинансирования

В Хабаровском крае жители военного городка №23 в селе Князе-Волконское-1 устали мириться с холодными батареями и затопленными подвалами и обратились с жалобой к депутату Владимиру Ларикову

Местная управляющая компания «ГУ ЖФ» не в состоянии собственными силами решить проблемы с низким давлением в системе отопления и протечками в подвалах – не хватает финансовых возможностей. Жилой фонд и инженерные сети в Князе-Волконском, как и во многих военных городках по всей России, сильно изношены, но средств на их восстановление в бюджете не предусмотрено. Платежей, поступающих от граждан, хватает лишь на мелкий текущий ремонт и обслуживание жилья.

Долги Минобороны в сфере ЖКХ – масштабная общероссийская проблема. Касается она не только вопросов содержания и обслуживания жилого фонда, но и оплаты потребленных ресурсов.

Так, по данным «Совета производителей энергии» (СПЭ), на 1 октября 2016 года задолженность коммунальных предприятий Минобороны перед энергетиками достигла 5,55 млрд руб. И средства, которые сегодняшние подрядчики Министерства обороны получают из федерального бюджета, в первую очередь идут на расчеты с поставщиками, чтобы не оставить военные городки без тепла и света. В то время как большинству объектов требуется капитальный ремонт и масштабная модернизация.

Проблема недофинансирования характерна и для других силовых ведомств, например, в конце 2016 года за долги были отключены от тепла объекты МВД в Бурятии.

В целом, и среди гражданских структур рейтинг должников возглавляют муниципальные предприятия: так, одни только «Челябинские коммунальные тепловые сети» должны генерирующим компаниям больше 1,56 млрд рублей.

Все это говорит о том, что систему финансирования сферы ЖКХ пора пересматривать на самом высоком уровне.

Летом 2016 года «Совет производителей энергии» совместно с Ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний обратились за помощью к главе Минэнерго, чтобы решить вопрос с долгами Минобороны и других силовых ведомств. Но пока законодательные акты, которые могут повлиять на ситуацию в этой сфере, еще не приняты.

Часть долгов Министерства обороны планируется покрыть за счет бюджетного резерва, но и здесь сфера ЖКХ оказалась для чиновников не приоритетной – финансы будут потрачены на погашение кредитов оборонных предприятий, которые образовались из-за ускоренного перевооружения российской армии.

А жителям военных городков в регионах пока остается ждать, когда на их проблемы обратят внимание.