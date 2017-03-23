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Первый канал отверг идею дистанционного выступления Самойловой

22:29 23.03.2017
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Первый канал отказался от предложения Европейского вещательного союза (EBU) о дистанционном участии Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», - цитирует «Интерфакс» заявление Первого канала.

В нем также отмечено, что правила конкурса обзывают страну-вещатель обеспечить всем участникам возможность получить визу на период конкурса. Однако Киев нарушил их, отказав Самойловой во въезде.

Канал также попросил EBU не изобретать новых правил специально для участника конкурса из России и провести его в соответствии с регламентом.

Киевские власти запретили российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд на Украину из-за посещения Крыма. EBU для поддержания неполитического характера конкурса предложить организовать трансляцию выступления артистки из Москвы. При этом в организации отметили, что «все еще надеются на то, что руководство Украины не будет применять запрет на въезд».
 

Темы: Россия, Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 00:32
нехохол

Никаких проблем со статусом Крыма нет,а для того ,чтобы попасть в Крым,совершенно не обязательно ни легально, ни нелегально,да и вообще пересекать границу Украины.Что касаемо ваших перемещений-это ваше сугубо личное дело.И еще,идея об обмене каких либо земель отклоняется,мягко говоря ,учитывая то обстоятельство,что это предложение поступило от леди,вероятно симпатичной блондинке.
23.03.2017, 23:22
Катапуся

А почему эта девочка не могла поехать в Крым, не нарушая закона? Через Украину. Я даже в Косово поехала бы через Сербию, хотя статус Косова признан половиной стран мира. А со статусом Крыма проблемы. Это нужно учитывать. Мы с мужем и в Америке, и в Европе часто. Если они начнут наказывать за нелегальный переход украинской границы, у нас с мужем будут большие проблемы. Нужно договариваться с Украиной. Выкупить Крым или обменять его на Черноморское побережье Кавказа. Ведь Крым для нас это святое. а побережье Кавказа абсолютно не святое.
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