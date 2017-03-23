Первый канал отверг идею дистанционного выступления Самойловой

Первый канал отказался от предложения Европейского вещательного союза (EBU) о дистанционном участии Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», - цитирует «Интерфакс» заявление Первого канала.

В нем также отмечено, что правила конкурса обзывают страну-вещатель обеспечить всем участникам возможность получить визу на период конкурса. Однако Киев нарушил их, отказав Самойловой во въезде.

Канал также попросил EBU не изобретать новых правил специально для участника конкурса из России и провести его в соответствии с регламентом.

Киевские власти запретили российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд на Украину из-за посещения Крыма. EBU для поддержания неполитического характера конкурса предложить организовать трансляцию выступления артистки из Москвы. При этом в организации отметили, что «все еще надеются на то, что руководство Украины не будет применять запрет на въезд».

