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Должна ли Россия вновь стать унитарным государством?

17:28 23.03.2017 , Дионис Каптарь
Фото с сайта unikassa.ru
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Стоит ли применить опыт царской России к решению проблем XXI века

В год столетия революционных событий мы опрашиваем различных экспертов на предмет их оценки исторического опыта царской России в плане его возможного применения в наши дни.

Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов отвечает на вопросы KM.RU.

- Сотни лет почти на всей территории России действовало унитарное устройство, сейчас мы – федерация и помимо Конституции Российской Федерации, существуют еще и «местные» конституции. Насколько необходимы «дополнительные» конституции?

- Да, исторически Россия была унитарным государством. Затем, уже после революции, возникло два проекта относительно устройства, которое должно быть у Советской России. В конечно итоге сошлись на том, что федеративность лучше. Отсюда вытекает, что у местных властей больше полномочий, чем это бывает при унитарном государстве. И в этом вопросе главное, чтобы не было противоречий между Основным законом страны и конституциями субъектов федерации.

- Конституция РФ – это уже верховный закон, зачем тогда еще и другие конституции?

- Мы помним, что, когда Советский Союз прекратил свое существование, последовал «парад суверенитетов». Тогда предлагали «унести столько суверенитета, сколько они могут». Этот процесс сопровождался борьбой элит центра и на местах. Итогом такой борьбы стало то состояние, к которому мы сейчас пришли, и пересматривать данный статус нецелесообразно.

- Различные аналитики подчеркивают, что в целом ряде субъектов федерации «титульная нация» не составляет подавляющего большинства населения. Приводят такие цифры: в Татарстане татар – 53,2%, в Якутии якутов - 49,9%, в Адыгее адыгейцев - 24,3% (при этом русских - 61,5%). Но самый характерный пример: в Республике Карелия карелов – 7,4%, а русских 82,2%. Насколько обоснованно такое национально-территориальное деление Российской Федерации?

- Действительно, во многих национальных республиках русские составляли и составляют значительную долю населения. Вопрос положения «титульной нации» и других народов вытекает из политики непосредственно руководства субъекта федерации и центральной федеральной нации.

Да, местный национализм приводил к негативным последствиям. Но национальный вопрос – один из наиболее болезненно воспринимаемых, и нельзя здесь делать резких шагов. И все же вопросы можно поднимать для обсуждения на экспертно-историческом уровне. А если сейчас заниматься перекройкой внутренних границ, то вряд ли это приведет к чему-то хорошему.

Помните известную притчу – если человеку что-то дать, а потом это же забрать, то он тебя возненавидит. Допустимы только те меры, которые способствуют сплочению народов, всего остального нельзя касаться.

- Хорошо, вот вы находитесь в профильном комитете, и что вы собираетесь обсуждать по данной теме?

- Озвучу свою позицию. Кое-где сложилась разная ситуация с часами преподавания русского и национального языка, на котором зачастую ведут обучение больше, чем на русском. В результате у местного населения возникает вопрос: как же так, лучшие вузы страны ведут преподавание на русском, а политика местных властей такова, что в школе баланс не в пользу русского? Иными словами, если родители собираются отправлять своих детей в другие регионы на учебу, то их аргументы понятны.

Так что необходимо сбалансировать преподавание так, чтобы на русском языке вели обучение не меньше, чем на других языках.

Представим себе ситуацию: семья переехала в Татарстан из другого региона. И вот ребенку придется срочно осваивать в школе огромный объем татарского языка, хочет ли он того, или нет. Пусть эта проблема и не касается сотен тысяч людей, но она все же есть.

Тем не менее, резкие шаги в этой сфере приведут к конфронтации с национальной элитой и возникновению враждебно настроенного субъекта федерации. Это того не стоит!

- Спасибо за интервью

- Спасибо KM.RU за вопросы.

Темы: Внутренняя политика в России
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 22:51
Ну ты загнул

Раньше кроме русских никого здесь не было. Но, это было очень давно.
23.03.2017, 22:49
Ну ты загнул

Дело не в Парфенове. Там все такие. НО, слава богу в Госдуме ничего не решают. Их держат чтобы они на кнопки давили. Решают в другом месте.
Я бы с удовольствием поработал по стратегии, чтобы переломить негативные тенденции в Татарии и Башкирии. Мы многое можем, но надо работать нестандартно.
23.03.2017, 22:46
Ну ты загнул

Если как у Высоцкого: "вера в победу" (из песни про бегуна), то соглашусь. Такая вера нам нужна. Но, кроме этого нужна нам правильная СТРАТЕГИЯ строительства Великой Руси, где будет все изложено по полочкам: национальные интересы, принципы, цели, задачи, ограничения, методы их преодоления...

Ну, например, одна из целей: чтобы к 2050 году русских стало 250 млн чел. Чтобы средняя заработная плата была 3 тыс долларов... Цели должны быть амбициозные, методы их достижения креативные, научные, прорывные...
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