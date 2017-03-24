СМИ узнали о неудачной попытке Сбербанка продать свою «дочку» на Украине

Сделка по продаже украинского подразделения Сбербанка сорвалась из-за попытки увязать ее с продажей липецкой фабрики Roshen, входящей в холдинг президента Украины Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

По данным газеты, продажа активов Сбербанка на Украине обсуждалась с мая 2016 года, за них предлагали 680 миллионов долларов. Конечным покупателем, по информации одного из источников, должен был стать президент DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

В январе 2017 года участвовавший в подготовке сделки управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк предложил одновременно подписать «понятийное соглашение» о продаже липецкой кондитерской фабрики. Кто именно должен был стать покупателем фабрики, не уточняется.

За фабрику Roshen попросили 250 миллионов долларов, что, по мнению российской стороны, превышало реальную стоимость актива — 120-140 миллионов долларов. Поэтому россияне потеряли интерес к сделке, а продажа «дочки» Сбербанка «была заблокирована на президентском уровне», пишет «Коммерсант».

В Сбербанке отказались комментировать ход переговоров.

О желании Сбербанка уйти с украинского рынка стало известно в конце марта 2017 года, после того, как Украина ввела санкции против «дочек» российских банков. Кредитным организациям запретили выводить средства за пределы страны.

По данным «Коммерсанта», санкции повлияли на оценку активов российских банков на Украине. Если раньше ВТБ хотел получить за украинскую «дочку» 200 миллионов долларов, то сейчас за нее предлагают только 50 миллионов.

Российское производство Roshen будет окончательно свернуто в апреле 2017 года. Решение о закрытии фабрики было принято после ареста имущества по обвинению в незаконном возврате НДС. Найти покупателя для кондитерской фабрики не удалось.