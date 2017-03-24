Все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность после нападения боевиков на военный городок в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Николая Долонина.

Нападение на воинскую часть в районе станицы Наурская произошло в пятницу. В результате погибли шестеро военных, еще трое получили ранения. Террористы, которые пытались проникнуть на территорию военного городка 140-го артиллерийского полка, были уничтожены.

"Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка", — пояснил Долонин на пресс-конференции, посвященной первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск Росгвардии в 2017 году.

По его словам, целью бандитов, скорее всего, было оружие.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. По данным ведомства, боевики были вооружены огнестрельным оружием и ножами.