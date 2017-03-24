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Части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность

17:08 24.03.2017
Фото с сайта arms-expo.ru
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Все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность после нападения боевиков на военный городок в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Николая Долонина.

Нападение на воинскую часть в районе станицы Наурская произошло в пятницу. В результате погибли шестеро военных, еще трое получили ранения. Террористы, которые пытались проникнуть на территорию военного городка 140-го артиллерийского полка, были уничтожены.

"Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка", — пояснил Долонин на пресс-конференции, посвященной первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск Росгвардии в 2017 году.

По его словам, целью бандитов, скорее всего, было оружие.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. По данным ведомства, боевики были вооружены огнестрельным оружием и ножами.

Темы: Россия, Северный Кавказ, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 20:19
Кот Мурр

Дык там же давно туристический кластер?Грохнули миллиарды,какие могут быть террористы?А Дмитрий Анатольевич?
24.03.2017, 20:18
Это правильно

Нужно Стрелкова с командой посылать геройствовать не в беззащитный украинский город Славянск, а на Кавказ, вот там и видно будет кто есть кто.
24.03.2017, 20:16
давно пора

всю родню выселять на дальний восток... потери в дороге считать естественными...
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