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В КПРФ объявили о начале «парламентского расследования» против Медведева

13:03 24.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный утром 24 марта объявили журналистам, что фракция запускает парламентское расследование по итогам фильма Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

Куринный заметил, что КПРФ «инициировала процедуру» расследования, не уточнив, как формально был оформлен этот процесс. На заседании, которое началось после подхода к прессе, Куринный выступал первым. Он ничего не сказал о парламентском расследовании, посвятив свою речь проблемам лекарственного обеспечения.

Ранее РБК рассказало, что КПРФ планирует обратиться с протокольным поручением, чтобы обратиться в правоохранительные органы по фактам расследования ФБК. Такое поручение на момент написания заметки на заседании Госдумы не рассматривалось.

Если поручение не будет принято, КПРФ намеревалась создать комиссию для парламентского расследования. Для этого им нужно 90 подписей депутатов, которые можно собрать только во всех трех оппозиционных фракциях.

В начале марта ФБК Алексея Навального рассказал о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Утверждалось, что через своих знакомых премьер-министр контролирует активы и фонды, в которые перечислялись десятки миллиардов рублей.

Российские власти никак не прокомментировали расследование ФБК, критикуя самого Навального. При этом депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в правоохранительные органы с требованием проверить опубликованные материалы.

Темы: Глава правительства России, Расследования в России, Партия КПРФ, Алексей Навальный, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 22:24
Это вы

из Конституции буржуйской почерпнули, что спрашивать и задавать вопросы можно только некоторым, кому должность позволяет, а все остальные этого право ею лишены, особенно осуждённые? Кстати, доказательства предъявляются при заявлении иска по ГК, а по УК гос. обвинением. Дурите дальше православных.
24.03.2017, 22:20
смешнО

Замах пиарится на "рубль", а удар случится на "копейку".
24.03.2017, 22:18
Мама мия

А кто тогда их проспал или продал? ФСБ у нас уже нет или ещё нет?
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