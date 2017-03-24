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В Казани произошел пожар на пороховом заводе

21:49 24.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Казани произошел взрыв и пожар на пороховом заводе. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что горит цех готовой продукции. Пожару присвоен третий уровень сложности.

По сведениям «Интерфакса», в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. Что касается причин инцидента, то рассматриваются различные версии. В их числе короткое замыкание на объекте, несоблюдение правил безопасности на производстве и условий хранения готовой продукции.

Предприятие является старейшим пороховым заводом в стране. Оно производит различные виды боеприпасов: от спортивных и охотничьих патронов до артиллерийских снарядов.

Темы: Россия, Татарстан, Пожары и возгорания в России, Происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 03:19
Гость: уже каждый знает ,где находится офис небес

Казани ясно небеса дали понять,что богохульствовать с Крымским мироточением просто не допустимо.
24.03.2017, 22:28
Гость: тоже-врач

А украинцев среди рабочих завода нет?
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