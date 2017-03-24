В Казани произошел пожар на пороховом заводе

В Казани произошел взрыв и пожар на пороховом заводе. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что горит цех готовой продукции. Пожару присвоен третий уровень сложности.

По сведениям «Интерфакса», в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек. Что касается причин инцидента, то рассматриваются различные версии. В их числе короткое замыкание на объекте, несоблюдение правил безопасности на производстве и условий хранения готовой продукции.

Предприятие является старейшим пороховым заводом в стране. Оно производит различные виды боеприпасов: от спортивных и охотничьих патронов до артиллерийских снарядов.