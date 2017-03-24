Резиденцию Путина строили физрук, врач и пэтэушник

В деле о хищениях на стройке резиденции Путина могут появиться генералы ФСО

В деле о хищении 225 млн руб. при строительстве резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево могут появиться высокопоставленные силовики. У следствия возникли вопросы к сотрудникам ФСО, курировавшим президентскую стройку. Как физкультурник, военврач и выпускник ПТУ стали главными строителями страны и что из этого вышло?

Фото с сайта kurer-sreda.ru

В деле о хищении 225 млн руб. при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево могут появиться высокопоставленные силовики. Следователи в рамках расследования уголовного дела намерены опросить сотрудников ФСО, включая руководителя службы инженерно-технического обеспечения ФСО России генерал-майора Игоря Васильева.

«Васильев курировал строительство резиденции. Он и его подчиненные подписывали дополнительные соглашения, следили за стоимостью выполненных работ и осуществляли их приемку», — рассказывает «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи пытаются понять, почему сотрудники службы инженерно-технического обеспечения ФСО вовремя не отследили, что бизнесмены умудрились дважды получить деньги за одни и те же работы.

Кроме того, следователи не исключают, что подрядчики могли вместо дорогих материалов и технологий использовать более простые и дешевые, а разницу класть себе в карман.

«Эта экономия сказывалась на качестве строительства, а в проектную документацию постоянно вносились изменения по ходу ведения работ», — говорит офицер.

В пресс-службе ФСО России заявили, что не комментируют данное уголовное дело, отметив, что у них нет информации о претензиях следственных органов к действующим сотрудникам службы. В свою очередь, источник в СК говорит, что если сотрудники ФСО и появятся в деле, то только в качестве свидетелей, поскольку проверка в ФГУП «Атэкс», которая выявила хищения, была инициирована самой службой.

«Новый директор ФСО Дмитрий Кочнев инициировал проверку деятельности всего ведомства. Благодаря этой проверке и были выявлены нарушения», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Между тем, как рассказал один из бывших сотрудников компании «Стройфасад», участвовавший в строительстве резиденции в Ново-Огарево, работы с самого начала шли с нарушениями технологий.

«Там же как было: принесли первоначальный проект, который разрабатывал «Моспроект-2 имени Посохина», дали его прорабам, и те начали заливать опалубку фундамента и стены. Когда это все под кровлю подвели, то выяснилось, что забыли сделать разводку под коммуникации, — рассказывает собеседник. — Тогда стены под каналы для коммуникаций стали долбить перфораторами и сверлить болгарками, и в итоге по ним пошли трещины. С окнами тоже были проблемы. По проекту они должны были быть одного размера, а рамы привезли гораздо большего. В общем, там все через задницу делалось».

По данным сайта госзакупок, управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России 13 декабря 2012 года заключило с ФГУП «Атэкс» ФСО контракт на строительство объекта №53 в Ново-Огарево.

Согласно документам, объект состоит из нескольких зданий: гаража, гостиницы со спортивным залом, ангара для хранения парковой техники, дома приемов, комендатуры, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений на объекте ФСО России. Общая стоимость проекта составляет 5,709 млрд руб.

Работы должны были быть завершены еще в марте 2015 года. Однако, согласно информации на сайте «Госзакупки», контракт до сих пор находится в стадии исполнения.

21 февраля 2017 года, по данным картотеки Арбитражного суда, ФСО взыскала с ФГУП «Атэкс» неустойку в размере 77 млн руб. за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту. А спустя месяц сотрудники СКР и ФСБ задержали руководителя ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова и его бывшего зама, гендиректора ООО «Стройфасад» Станислава Кюнера и Дмитрия Торчинского. Они вместе с еще тремя бизнесменами подозреваются в хищении бюджетных средств при строительстве в 2012–2015 годах объектов в резиденции президента в Ново-Огарево.

Станислав Кюнер и Андрей Каминов связаны с фигурантами другого громкого уголовного дела о хищениях в Минкультуры при реставрации исторических объектов экс-директорами «Балтстроя» Дмитрием Сергеевым и Александром Коченовым, а также крупным питерским бизнесменом Дмитрием Михальченко.

Бизнес последнего был всегда тесно связан с Федеральной службой охраны. Так, бизнес-партнер Михальченко Николай Негодов в 90-е работал в ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В те же годы и в этом же региональном управлении трудился и бывший глава Федеральной службы охраны Евгений Муров.

В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. Гендиректором ФГУП был назначен Андрей Каминов, который работал в структурах Дмитрия Михальченко. Например, по данным «Контур.Фокус», Каминов руководил ООО «Витнес», учредителем которого являлся Михальченко.

Помимо Андрея Каминова, во ФГУП «Атэкс» на должности заместителя директора с 2011 по 2013 год работал бывший директор ЗАО «Стройфасад» и бизнес-партнер топ-менеджеров «Балтстроя» Станислав Кюнер.

Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.

По данным официального сайта компании, АО «Балтстрой» участвовало в реконструкции стены и башни Московского Кремля, Грановитой палаты, Адмиралтейства, цирка Чинизелли, Петропавловского и Морского соборов в Питере, Московской консерватории, Триумфальной площади, Соловецкого монастыря, Изборского музея-заповедника, Троице-Сергиевой лавры, Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме, Малого театра в Москве. Подряды приносили хорошую прибыль. Доход «Балтстроя» возрос с 300 млн руб. в 2007 году до 9 млрд руб. в 2011-м.

А общая сумма, на которую были заключены контракты самого «Атэкса» с ФСО в 2011 году, превысила 46 млрд руб.

«Все они — Каминов, Кюнер, Торчинский, Коченов и Сергеев — дружили с начала 2000-х годов, — рассказывает собеседник, знакомый с ситуацией. — Но при этом, несмотря на то что все они занялись строительством, профильного строительного образования ни у кого из них нет. Каминов окончил институт физкультуры, Кюнер с красным дипломом окончил военно-медицинскую академию, Дмитрий Торчинский — и вовсе ПТУ, Сергеев по образованию был бухгалтером, а Коченов — физиком. В общем, получилось, что самыми главными стройками в России управляли физрук, врач, пэтэушник и физик».

По словам собеседника, не разбираясь в тонкостях, они брали подряды, а дальше уже по ходу решали возникающие проблемы путем замены материалов или изменения проектной документации.

«Именно поэтому к работе их фирм было много претензий у Ростехнадзора, — говорит собеседник. — А после сдачи объектов начинал вылезать брак. Как это было в случае с Изборской крепостью, которую реставрировал «Балтстрой».

На сегодняшний день в картотеке Арбитражного суда есть информация о нескольких десятках исков от Ростехнадзора к компаниям Кюнера, Сергеева и Каминова. И во всех случаях нарушения идентичные: либо материалы, предусмотренные проектной документацией, заменялись другими, не прошедшими экспертизу, либо строители забывали про ряд работ, предусмотренных проектом.