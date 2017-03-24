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Центральный банк России снизил ключевую ставку

13:47 24.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 9,75 процента годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировали ранее. Экономическая активность, в свою очередь, восстанавливается ускоренными темпами.

По мнению Центробанка, повысилась вероятность того, что инфляция в России по итогам 2017 года составит не более 4 процентов. Прогноз по годовому росту ВВП — 1-1,5 процента.

Показатель инфляции год к году по состоянию на март составил 4,3 процента. По итогам 2016 года инфляция была 5,4 процента.

До этого уровень ключевой ставки 10 процентов сохранялся с сентября 2016 года. Большинство аналитиков считали, что и в марте ЦБ не будет менять ставку из-за опасений роста инфляции.

Президент России Владимир Путин также предостерегал от преждевременного снижения ключевой ставки. Это, по словам главы государства, может ослабить рубль и снизить инвестиционные возможности крупного бизнеса.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 22:32
Гость: вотяк

ого..! Неужели? Гигантское снижение! Посягательство на крепость рубля! Пора завести дело о нецелевом применении полномочий руководителей ЦБ.
24.03.2017, 21:05
Гость: мик

Все это хорошо, но при коммунистах не было ипнфляции и цены не росли.
24.03.2017, 20:16
Гость: ну и

пару походов Навального к Кремлю)))
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