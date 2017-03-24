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Путин принял Ле Пен в Кремле и обещал не вмешиваться в выборы во Франции

15:10 24.03.2017
Фото с сайта putin24.info
Фото с сайта putin24.info
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Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с кандидатом на пост президента Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Кремля.

​Путин заявил, что Россия придает «очень большое значение» связям с Францией, поддерживая ровные отношения с представителями как действующей власти, так и оппозиции, и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал президент.

Кроме того, Путин призвал Францию «объединить усилия» с Россией в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что сегодня утром в Чечне боевики напали на воинскую часть Росгвардии, в результате чего погибли шесть военнослужащих и столько же нападавших.

В свою очередь Ле Пен отметила, что у Франции с Россией глубокие культурные, экономические и стратегические связи, и подчеркнула, что эта встреча особенно важна в контексте террористической угрозы в мире.

«Мы с вами относимся к тем странам, которые являются реальными борцами с терроризмом. Только вместе можно побороть этот бич. Россия продолжает бороться с терроризмом в Сирии, Франция участвовала в операции в Чаде, мы боролись с терроризмом в Мали. Только так можно побороть терроризм», — сказала глава «Национального фронта».

Ранее утром Марин Ле Пен выступила в Госдуме. В частности, она заявила, что Россия и Франция должны разделить «тяжелое бремя» борьбы с исламским фундаментализмом, и подчеркнула, что Россия вносит «неоспоримый вклад» в эту борьбу. «Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», — заявила лидер «Национального фронта».​​

Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выразила надежду, что Франция добьется отмены черных списков против российских граждан на своей территории. По ее словам, то, что санкции препятствуют парламентариям России приезжать в другие страны и свободно общаться со своими коллегами, европейскими парламентариями, противоречит принципам демократии.

Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках повлиять на выборы во Франции в середине февраля. Генсек движения Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 заявил, что Москва благосклонно относится к политике Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, и призвал правительство предпринять шаги, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «иностранного вмешательства» в выборы.

Ферран также пожаловался, что российские телеканалы Russia Today и Sputnik распространили «фейковые новости» о Макроне, и сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения «Вперед!». Представители телеканалов все обвинения опровергали.

Свою озабоченность тем, что Россия может попытаться повлиять на результаты выборов во Франции, высказывали высокопоставленные чиновники Европейского союза, сообщала газета Financial Times.

Темы: Россия, Европа, Франция, Отношения России и стран Западной Европы, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 21:33
Алексий

Греф и Чубай в другой обком ездят на совещания.)))
24.03.2017, 20:52
Гюрза

Все гораздо прагматичнее. Марин Ле Пен приехала за деньгами в Москву на свою предвыборную кампанию . А вы не в курсе?
24.03.2017, 20:51
Гюрза

Сбербанк спонсировал предвыборную кампанию Хиллари, теперь наше государство спонсирует предвыборную кампанию Марин Ле Пен которая скорее всего проиграет Макрону во втором туре. Значит на предвыборные кампании наше государство деньги находит,а простым смертным Медведев говорит "денег нет но вы держитесь". Выходит обманывают нас деньги есть. На лечение тяжелых детских болезней , развитие медицины , инфраструктуру денег нет зато есть деньги на предвыборные кампании иностранцев и дворцы. На что нужно денег нет,а куда не надо деньги находят. Рискуя их бездарно протратить как на помощь Януковичу который власть все равно не удержал . Хоть бы Макрон и выиграл эти выборы.
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