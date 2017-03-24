Путин принял Ле Пен в Кремле и обещал не вмешиваться в выборы во Франции

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с кандидатом на пост президента Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Кремля.

​Путин заявил, что Россия придает «очень большое значение» связям с Францией, поддерживая ровные отношения с представителями как действующей власти, так и оппозиции, и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события [предвыборную кампанию во Франции], но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал президент.

Кроме того, Путин призвал Францию «объединить усилия» с Россией в борьбе с терроризмом. Он напомнил, что сегодня утром в Чечне боевики напали на воинскую часть Росгвардии, в результате чего погибли шесть военнослужащих и столько же нападавших.

В свою очередь Ле Пен отметила, что у Франции с Россией глубокие культурные, экономические и стратегические связи, и подчеркнула, что эта встреча особенно важна в контексте террористической угрозы в мире.

«Мы с вами относимся к тем странам, которые являются реальными борцами с терроризмом. Только вместе можно побороть этот бич. Россия продолжает бороться с терроризмом в Сирии, Франция участвовала в операции в Чаде, мы боролись с терроризмом в Мали. Только так можно побороть терроризм», — сказала глава «Национального фронта».

Ранее утром Марин Ле Пен выступила в Госдуме. В частности, она заявила, что Россия и Франция должны разделить «тяжелое бремя» борьбы с исламским фундаментализмом, и подчеркнула, что Россия вносит «неоспоримый вклад» в эту борьбу. «Наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор», — заявила лидер «Национального фронта».​​

Во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Ле Пен выразила надежду, что Франция добьется отмены черных списков против российских граждан на своей территории. По ее словам, то, что санкции препятствуют парламентариям России приезжать в другие страны и свободно общаться со своими коллегами, европейскими парламентариями, противоречит принципам демократии.

Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках повлиять на выборы во Франции в середине февраля. Генсек движения Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 заявил, что Москва благосклонно относится к политике Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, и призвал правительство предпринять шаги, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «иностранного вмешательства» в выборы.

Ферран также пожаловался, что российские телеканалы Russia Today и Sputnik распространили «фейковые новости» о Макроне, и сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения «Вперед!». Представители телеканалов все обвинения опровергали.

Свою озабоченность тем, что Россия может попытаться повлиять на результаты выборов во Франции, высказывали высокопоставленные чиновники Европейского союза, сообщала газета Financial Times.