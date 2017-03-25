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Дума одобрила штраф за ввоз в Россию свыше пяти литров крепкого алкоголя

12:15 25.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россиян могут начать штрафовать за ввоз и перемещение по стране алкоголя без российских акцизных марок крепче 28 градусов в объеме больше пяти литров. Такой запрет содержится в законопроекте, который Госдума приняла в пятницу в первом чтении. Согласно документу, размер штрафа будет составлять 3–5 тыс. руб., пишет РБК.

Свободный ввоз в страну алкоголя физическими лицами приводит к потерям российских производителей и бюджета: производители теряют конкурентоспособность, а бюджет недополучает доходы, так как акциз за этот алкоголь не уплачивается, пояснил депутатам соавтор проекта, сенатор Сергей Рябухин. По его словам, серьезную конкуренцию российским производителям составляет дешевая водка из Казахстана и других стран ЕАЭС.

Граждане ввозят алкоголь на газелях, утверждая, что делают это для личных нужд, рассказал Рябухин. Затем немаркированная водка попадает в магазины, полагает сенатор.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов подтвердил, что в его избирательном округе в Оренбургской области «все прилавки забиты казахской водкой». Однако Катасонов сомневается в исполнимости этого запрета: таможенных постов на границах в ЕАЭС нет, напомнил он, а пограничники интересуются лишь наличием у граждан запрещенных предметов и веществ. 

Законопроект внесла группа сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным после гибели людей от отравления концентратом для ванн «Боярышник». Кроме запрета на свободное перемещение немаркированного алкоголя по стране он также запрещает продажу спиртосодержащих жидкостей через вендинговые автоматы, а также требует от производителей медицинского спирта подключиться к контролирующей системе ЕГАИС.

 


 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.03.2017, 18:32
Гость: Carlos

Хорошо, что есть два самогонных аппарата... Ибо крепкое спиртное, которое продается в РФ (любых марок) - не пью. Только привезенное или самогон - поддельное спиртное любых марок просто зашкаливает...
25.03.2017, 18:31
Гость: николай

поражает одно умение властей раздевать свой народ.
25.03.2017, 16:31
Гость: вм

не подумайте, что это забота о здоровье россиян. Нет. Просто в других государствах бывшего ссср алкоголь дешевле. Так чиновники, задирающие цены по просьбе "трудящихся", начинают защищать не производство алкоголя в РФ, а свои решения на повышение цен на этот алкоголь. Попутно борясь с нажитой ими же проблемой контрабанды.
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