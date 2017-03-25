Дума одобрила штраф за ввоз в Россию свыше пяти литров крепкого алкоголя

Россиян могут начать штрафовать за ввоз и перемещение по стране алкоголя без российских акцизных марок крепче 28 градусов в объеме больше пяти литров. Такой запрет содержится в законопроекте, который Госдума приняла в пятницу в первом чтении. Согласно документу, размер штрафа будет составлять 3–5 тыс. руб., пишет РБК.

Свободный ввоз в страну алкоголя физическими лицами приводит к потерям российских производителей и бюджета: производители теряют конкурентоспособность, а бюджет недополучает доходы, так как акциз за этот алкоголь не уплачивается, пояснил депутатам соавтор проекта, сенатор Сергей Рябухин. По его словам, серьезную конкуренцию российским производителям составляет дешевая водка из Казахстана и других стран ЕАЭС.

Граждане ввозят алкоголь на газелях, утверждая, что делают это для личных нужд, рассказал Рябухин. Затем немаркированная водка попадает в магазины, полагает сенатор.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов подтвердил, что в его избирательном округе в Оренбургской области «все прилавки забиты казахской водкой». Однако Катасонов сомневается в исполнимости этого запрета: таможенных постов на границах в ЕАЭС нет, напомнил он, а пограничники интересуются лишь наличием у граждан запрещенных предметов и веществ.

Законопроект внесла группа сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным после гибели людей от отравления концентратом для ванн «Боярышник». Кроме запрета на свободное перемещение немаркированного алкоголя по стране он также запрещает продажу спиртосодержащих жидкостей через вендинговые автоматы, а также требует от производителей медицинского спирта подключиться к контролирующей системе ЕГАИС.



