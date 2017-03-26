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Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты

16:56 26.03.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) грозят штрафы до 20 тыс. рублей и аресты до 15 суток, а за хулиганские действия - вплоть до уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции.

"Участие в несанкционированных акциях подпадает под статью 20.2 КоАП, наказание по которой составляют достаточно крупные штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, и возможен арест на 15 суток", - заявил адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы нескольких фигурантов "болотного дела".

Защитник высказал личное негативное отношение к участию в несанкционированной акции и предупредил ее участников о жесткости российского законодательства и правоприменительной практики.

"Я бы охарактеризовал подобные акции как провокацию, тут надо понимать, что их цель - не участие в политическом процессе, а дестабилизация жизни. Организаторам важно нарваться на скандал, чтобы были новые политзаключенные, новое пушечное мясо", - заявил Аграновский, сославшись на свой опыт участия в "болотном деле".

В свою очередь высокопоставленный источник в московской полиции сообщил, что "за попытку дестабилизировать ситуацию в Москве, а также возможные попытки предпринять противоправные действия, к участникам несанкционированной акции будут применяться меры в соответствии с российским законодательством, вплоть до уголовной ответственности".

Он напомнил, что акция не согласована столичными властями. "Те, кто хотят принять в ней участие, должны осознавать возможные последствия", - отметил он.

Высокопоставленный источник заверил, что столичная полиция предпримет все меры для защиты москвичей, которые гуляют в центре Москвы, и не допустит нарушения общественного порядка.

В несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы принимает участие порядка 7-8 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек",- сказал сотрудник пресс-службы.

 

Темы: Москва, Борьба с коррупцией в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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26.03.2017, 19:21
Гость: Европеец

За последний год я как то не помню митингов "согласованных с мэрией" - я Вам склонен верить, что это "не трудно сделать" - но почему тогда митингов нет ?
...
Что касается свободы - почему Вы думаете, что люди- госслужащие, обладающие у вас дворцами и яхтами ОТВЕТСТВЕННЫЕ а те, которые этого не имеют и ИДУТ ПРОТЕСТОВАТЬ - БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ ?
...
Посмотрите демонстрации организованные профсоюзами Италии, Франции. Посмотрите манифестации против Брексита, маниыхфестации в Румынии против коррупции - видите там анархию, распущенность и хаос ? Я нет и много раз на таких был.
...
Совсем другое дело то, что руские не умеют протестовать без мордобития - просто натура не та.
А от мордобития к гражданской войне у вас - один шаг (в этом я убежден).
Хуже всего то, что у вас либо рабство - либо кровь.
26.03.2017, 19:13
Гость: полухохол

Ворье и жулье во власти,"раковая опухоль"для всех стран,это было есть и будет!Но когда "протесты"(к тому же несогласованные)организовывает ранее осужденный с лесоповала, это "болото", ничего не имеющеее общего с борьбой против коррупции.Поэтому закоперщика прямиком на реальный лесоповал(к бывшему подельнику) и навалить, чтобы почувствовалась "свежесть" мордовской тайги.
26.03.2017, 19:11
Гость: Высокопоставленные источники

должны ясно для себя понимать чем им самим грозит применение сегодняшнего законодательства по репрессивным статьям к гражданам РФ. Опыт 17 , 91 , судьба Януковича и "Киевского" ОМОН должен, во благо стабильности в России, постоянно стоять у них перед глазами.
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