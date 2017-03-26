Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты

Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) грозят штрафы до 20 тыс. рублей и аресты до 15 суток, а за хулиганские действия - вплоть до уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции.

"Участие в несанкционированных акциях подпадает под статью 20.2 КоАП, наказание по которой составляют достаточно крупные штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, и возможен арест на 15 суток", - заявил адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы нескольких фигурантов "болотного дела".

Защитник высказал личное негативное отношение к участию в несанкционированной акции и предупредил ее участников о жесткости российского законодательства и правоприменительной практики.

"Я бы охарактеризовал подобные акции как провокацию, тут надо понимать, что их цель - не участие в политическом процессе, а дестабилизация жизни. Организаторам важно нарваться на скандал, чтобы были новые политзаключенные, новое пушечное мясо", - заявил Аграновский, сославшись на свой опыт участия в "болотном деле".

В свою очередь высокопоставленный источник в московской полиции сообщил, что "за попытку дестабилизировать ситуацию в Москве, а также возможные попытки предпринять противоправные действия, к участникам несанкционированной акции будут применяться меры в соответствии с российским законодательством, вплоть до уголовной ответственности".

Он напомнил, что акция не согласована столичными властями. "Те, кто хотят принять в ней участие, должны осознавать возможные последствия", - отметил он.

Высокопоставленный источник заверил, что столичная полиция предпримет все меры для защиты москвичей, которые гуляют в центре Москвы, и не допустит нарушения общественного порядка.

В несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы принимает участие порядка 7-8 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек",- сказал сотрудник пресс-службы.