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СКР возбудил дело после нападения на полицейского в ходе митинга в Москве

20:52 26.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с избиением сотрудника полиции во время несанкционированного митинга в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

Она пояснила, что полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, неизвестные нанесли множественные удары в область головы. В результате тот был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и задержание причастных к избиению полицейского.

Оппозиция провела не согласованную с властями столицы акцию в центре Москвы. По данным правоохранительных органов, на нее собрались около восьми тысяч человек. Полиция задержала несколько сотен человек, в числе которых Алексей Навальный.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Массовые акции и беспорядки в России, Расследования в России, Следственный комитет России, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2017, 23:54
Гость: Это кого,

Димона, что ли?
26.03.2017, 23:32
Гость: однозначно

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ Статья 7.

""1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Далее,наиболее одаренные,изучают самостоятельно
26.03.2017, 23:27
Гость: нехохол

А это время,на Украине прошли выступления против магазинов "Спортмастер" и "Gloria Jeans", которые обвиняются в "пособничестве российской агрессии". Купил зауженные джинсы, помог сепаратистам.
Более 50 человек (часть из них в балаклавах) заблокировали работу означенных магазинов в торговом центре "Район" в Киеве!Сало Хероям!
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