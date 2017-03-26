СКР возбудил дело после нападения на полицейского в ходе митинга в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с избиением сотрудника полиции во время несанкционированного митинга в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

Она пояснила, что полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, неизвестные нанесли множественные удары в область головы. В результате тот был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и задержание причастных к избиению полицейского.

Оппозиция провела не согласованную с властями столицы акцию в центре Москвы. По данным правоохранительных органов, на нее собрались около восьми тысяч человек. Полиция задержала несколько сотен человек, в числе которых Алексей Навальный.

