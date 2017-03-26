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В Петербурге задержали более 130 участников акции оппозиции

22:58 26.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Полиция Санкт-Петербурга задержала 131 участника несогласованной с властями города акции оппозиции. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На четырех задержанных составлены административные протоколы о нарушении общественного порядка.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности в митинге оппозиции участвовали около трех тысяч человек. Кроме того, в ведомстве опровергли ранее появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о гибели полицейского в ходе акции.

В Москве 26 марта также прошла несанкционированная акция оппозиции, на которую собралось примерно восемь тысяч человек. Согласно последним данным, полиция задержала более 600 протестующих.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Правоохранительные органы в России, Массовые акции и беспорядки в России, МВД России
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26.03.2017, 23:52
Антимонархист

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