В Петербурге задержали более 130 участников акции оппозиции

Полиция Санкт-Петербурга задержала 131 участника несогласованной с властями города акции оппозиции. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На четырех задержанных составлены административные протоколы о нарушении общественного порядка.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности в митинге оппозиции участвовали около трех тысяч человек. Кроме того, в ведомстве опровергли ранее появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о гибели полицейского в ходе акции.

В Москве 26 марта также прошла несанкционированная акция оппозиции, на которую собралось примерно восемь тысяч человек. Согласно последним данным, полиция задержала более 600 протестующих.

