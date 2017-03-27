Находка задыхается. Люди просят защиты у Путина

Находка задыхается от угольной пыли, а городские власти бессильны перед федеральной собственностью

В феврале в Находке развернулась мощная общественная кампания против работы открытых угольных терминалов. Проблему загрязнения города угольной пылью подняли в общественной организации "Надежда". Её представители составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, активисты запустили сетевой флешмоб #Находка_задыхается.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

К борьбе с угольщиками присоединились даже школьники. Ученики одного из младших классов городской школы №1, расположенной недалеко от мыса Астафьева, рассказали в Интернете о том, в каких условиях им приходится учиться.

Белые и пушистые

"Терминал Астафьева" - лишь один из пяти терминалов, занимающихся перевалкой угля в городской черте Находки. Он соседствует с портовым гигантом "ЕВРАЗ – Находкинский морской торговый порт" и "Аттис Энтерпрайз". По словам представителя компании Александра Бабченко, "Терминал Астафьева" соблюдает экологические нормы. Они установили 13-метровую защитную сетку (в будущем её хотят ещё больше нарастить - до 20 метров), хранят уголь под пологами.

"Строительство закрытого терминала – это сложный дорогостоящий процесс. К тому же из-за падения рубля нам пришлось пересчитывать весь проект. Стоимость зарубежного оборудования выросла многократно", - рассказал он.

То же самое говорят и в Находкинском морском торговом порту (ЕВРАЗ-НМТП). Как рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа" менеджер по коммуникациям ООО "ЕвразХолдинг" Ольга Филякина, при перевалке в НМТП делают всё возможное для подавления угольной пыли. "Открытые площадки, где хранится уголь, регулярно поливают из водяных пушек. Зимой вода превращается в тонкую ледяную корку, которая предотвращает распространение пыли.

Согласно разработанной карте полива территории, по терминалу регулярно курсирует спецтехника, поливающая дороги. Уголь при погрузке защищают от просыпания специальными пологами", - рассказала она.

Как отметила Ольга Филякина, на мысе Астафьева ЕВРАЗ-НМТП построил металлические 15-метровые экраны, которые защищают горожан от пыли. Сейчас в компании рассматривают проект перехода на закрытый способ перевалки угля. О каких-либо сроках говорить, конечно же, рано.

Чёрные, как негры

Впрочем, находкинцам от слов угольных компаний ни горячо и ни холодно. Если все терминалы работают безукоризненно, откуда тогда берётся пыль? Жительница Находки Валентина Кидалова посетовала корреспонденту РИА "Восток-Медиа": "Мы, кроме этой пыли, ничего не видим. Раньше город был зелёным, цветущим. А сейчас что? В квартирах чёрные ковры, линолеум. По дивану рукой проведёшь – рука чёрная. И ведь все про это знают, но ничего не делают".

Работница железнодорожной станции Мыс Астафьева (там проходит практически весь находкинский уголь) Юлия считает сложившуюся ситуацию катастрофической. "Оборот угля растёт с каждым месяцем. Раньше в месяц возили триста вагонов, сейчас – пятьсот. Наши работники, которые подают вагоны в терминалах на мысе Астафьева, возвращаются оттуда чёрные, как негры. Пыли там очень много. Жить в этом районе нереально. Я даже не говорю о воздухе. Такие простые бытовые вещи, как высушить бельё на улице, сделать нельзя", - рассказала она.

Очевидно, что решать проблему открытых угольных терминалов как-то нужно. Однако городские власти сделать этого не могут. Как рассказал председатель думы Находки Евгений Воронин, причальная зона города находится в федеральной собственности. "Из-за этого мы не можем влиять на угольные компании. При этом угольщики давно обещают провести мероприятия, снижающие выброс вредных и токсичных отходов. Но не держат своего слова. В этом году мы начнём активно сотрудничать с Роспотребнадзором, проводить замеры в ветреную погоду. Будем выявлять и наказывать виновных", - пояснил политик.

Федералы нас не слышат

При этом власть имущие, по словам депутатов гордумы, не сидят сложа руки. По информации депутата Законодательного собрания Приморья Руслана Маноконова, краевые парламентарии уже подготовили обращение к губернатору Владимиру Миклушевскому.

Ранее народные избранники пытались обратить на проблему угольных терминалов внимание Госдумы. "Мы обращались с инициативой в Государственную думу. Предлагали им принять закон о запрете перевалки угля для тех предприятий, которые исторически не имели такого права. Например, они занимались перевалкой леса или каким-то другим бизнесом. Также речь шла о законе, который бы разрешал делать перевалку угля только в нескольких километрах от города", - рассказал Маноконов.

Однако федералы не прислушались к предложениям приморских законотворцев.

Впрочем, ставить точку в этой истории пока рано. Руслан Маноконов пообещал написать обращения к губернатору Владимиру Миклушевскому и президенту Владимиру Путину. В связи с тем, что 2017 год объявили Годом экологии, с угольной пылью в Находке, может быть, разберутся окончательно.