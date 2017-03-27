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ФСБ раскрыла группу по нелегальному сбыту авиапушек и взрывчатки

11:53 27.03.2017
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла в Центральной России подпольную группу, которая занималась нелегальным сбытом оружия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ФСБ, деятельность преступников пресечена в Калужской, Брянской и Московской областях. Злоумышленники занимались «криминальным бизнесом по поставке, сбыту и изготовлению огнестрельного оружия в подпольных мастерских на территории Центрального федерального округа».

У группы изъяли три авиационные пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства и около ста основных частей к ним. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 15 кг взрывчатых веществ, десять гранат, две мины, десять взрывателей и электродетонаторов, а также более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия.

В ходе оперативно-следственных действий закрыты четыре нелегальные мастерские​ по модернизации оружия.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

На прошлой неделе в Калининграде ФСБ задержала двух неонацистов, у которых во время обыска был обнаружен минометный снаряд калибра 81 мм периода Великой Отечественной войны, а также компоненты для изготовления взрывчатки и различного вида оружия.

Ведомство на прошлой неделе также задержало несколько россиян, которых заподозрили в контрабанде оружия из США по почте. У них были изъяты пулеметы, штурмовые винтовки, пистолеты, револьверы. В группу входили граждане из Москвы, Йошкар-Олы, Иркутска и Улан-Удэ. Помимо этого были закрыты две подпольные мастерские по модернизации оружия.

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 20:22
Александр

Я, конечно, понимаю : обо мне беспокоятся. Но что-то говорит мне, что скоро будут сажать за изображения оружия и т. п.
27.03.2017, 17:40
Кирилл.

В эту копилочку я бы ещё добавил сообщение злых языков о том, как некий "кавказец разъезжал по Обводному каналу на "Порше Кайен" с пулеметом в багажнике. По словам автовладельца, оружие он позаимствовал у друга".
27.03.2017, 15:25
кушать подано

ГКЧП.КГБ "раскрыл" сотни преступлений к столу для отчета Крючкова перед народом на ГКЧП при Янаеве с дрожащими руками.
Антикоррупционные митинги.ФСБ нарыла к столу совсем негусто.
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