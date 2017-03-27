ФСБ раскрыла группу по нелегальному сбыту авиапушек и взрывчатки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла в Центральной России подпольную группу, которая занималась нелегальным сбытом оружия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным ФСБ, деятельность преступников пресечена в Калужской, Брянской и Московской областях. Злоумышленники занимались «криминальным бизнесом по поставке, сбыту и изготовлению огнестрельного оружия в подпольных мастерских на территории Центрального федерального округа».

У группы изъяли три авиационные пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства и около ста основных частей к ним. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 15 кг взрывчатых веществ, десять гранат, две мины, десять взрывателей и электродетонаторов, а также более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия.

В ходе оперативно-следственных действий закрыты четыре нелегальные мастерские​ по модернизации оружия.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

На прошлой неделе в Калининграде ФСБ задержала двух неонацистов, у которых во время обыска был обнаружен минометный снаряд калибра 81 мм периода Великой Отечественной войны, а также компоненты для изготовления взрывчатки и различного вида оружия.

Ведомство на прошлой неделе также задержало несколько россиян, которых заподозрили в контрабанде оружия из США по почте. У них были изъяты пулеметы, штурмовые винтовки, пистолеты, револьверы. В группу входили граждане из Москвы, Йошкар-Олы, Иркутска и Улан-Удэ. Помимо этого были закрыты две подпольные мастерские по модернизации оружия.