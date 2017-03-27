Минобороны опровергло слухи о сбитом в САР российском вертолете

Минобороны РФ назвало опровергло сообщения арабских СМИ о сбитом в Сирии российском вертолете.

«Все летательные аппараты ВКС России в Сирийской Арабской Республике находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению», - цитирует «Интерфакс» представителя Центра примирения враждующих сторон в САР.

Он добавил, что сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов не соответствуют действительности.

О якобы сбитом российском военном вертолете в Латакии ранее сообщило арабское издание «Аль-Масдар» со ссылкой на группировку «Ахрар аш-Шам». Позднее было уточнено, что речь идет о вертолете российского производства, принадлежавшего ВВС Сирии.

