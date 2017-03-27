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Минобороны опровергло слухи о сбитом в САР российском вертолете

19:45 27.03.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Минобороны РФ назвало опровергло сообщения арабских СМИ о сбитом в Сирии российском вертолете.

«Все летательные аппараты ВКС России в Сирийской Арабской Республике находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению», - цитирует «Интерфакс» представителя Центра примирения враждующих сторон в САР.

Он добавил, что сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов не соответствуют действительности.

О якобы сбитом российском военном вертолете в Латакии ранее сообщило арабское издание «Аль-Масдар» со ссылкой на группировку «Ахрар аш-Шам». Позднее было уточнено, что речь идет о вертолете российского производства, принадлежавшего ВВС Сирии.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, СМИ в мире, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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