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Мизулина сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми

18:25 27.03.2017
Елена Мизулина. Фото с сайта elenamizulina.ru
Елена Мизулина. Фото с сайта elenamizulina.ru
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Сенатор Елена Мизулина поддержала поступивший на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете суррогатного материнства, отметив, что оно должно быть приравнено к торговле людьми.

«В России коммерческое суррогатное материнство должно быть приравнено к торговле людьми, как это уже сделано в ряде стран», - цитирует Мизулину ТАСС. Она подчеркнула, что способность вынашивать ребенка не должна приравниваться к обыденным оплачиваемым услугам. При этом сенатор предложила ориентироваться на опыт Австрии, Германии, Дании и других государств.

В то же время Мизулина отметила, что не призывает к полному запрету суррогатного материнства. По ее словам, в некоторых случаях этот способ является единственным для супружеских пар, желающих иметь собственных детей.

Коллега Мизулиной – глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский – отметил необходимость тщательного анализа ситуации с суррогатным материнством в России. «То, что появился такой законопроект, является сигналом, чтобы внимательно изучить статистику, проанализировать ситуацию в целом», - сказал он РИА Новости. При этом он подчеркнул, что запрещать суррогатное материнство не следует.

Его поддержал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. «Нужно сесть, провести обсуждение… Послушать экспертов, послушать правоприменительную практику... После этого сделать все, чтобы детки рождались, при этом все вопросы юридические были урегулированы», - цитирует его агентство.

Законопроект о запрете суррогатного материнства в России был внесен в Госдуму сенатором Антоном Беляковым. Он считает, что запрет должен действовать до выработки комплексного подхода с данному институту, который будет защищать интересы всех сторон.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Проблемы материнства и детства в России, Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 22:04
АПЛ

Испугались, что в России рождаемость может возрасти.
Решили прикрыть это дело.
Если Европа это сделала, то пусть себе ползут на кладбище, в депопуляцию,
а нам с ними не по пути.
27.03.2017, 20:57
да-да

"сравнила суррогатное материнство с торговлей людьми"- а, покупку товара рабочая сила с чем надо сравнивать?
27.03.2017, 20:53
да-да

Огромная часть западных экономистов и социологов уже много десятилетий назад ,написало кучу научных исследований на тему того что, если невидимую руку рынка не контролировать обществу с помощью института государства то, она для начала сделает жизнь большинства адом на земле ради прибыли меньшинства а, потом может уничтожить жизнь как таковую ,разрушив природу..
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