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В Генштабе РФ оценили угрозу американской ПРО для баллистических ракет

16:14 28.03.2017
Фото с сайта news-front.info
Фото с сайта news-front.info
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Система противоракетной обороны США способна сбить все баллистические ракеты, выпущенные с территории России в направлении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, сообщает ТАСС.

По его словам, зона контроля американских станций охватывает практически всю территорию России.

"Эти станции способны отслеживать полет боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок и выдавать целеуказания РЛС противоракетных комплексов", — отметил Познихир.

Возможности перехвата повышают использование мобильной РЛС морского базирования вблизи Аляски, станции в Румынии и Польше, а также информационные системы ПРО, добавил военный. При этом из-за наращивания низкоорбитальной космической системы обнаружения и сопровождения баллистических ракет, информационные возможности американских РЛС вырастут.

Темы: Россия, США, Армия и обороноспособность России, Ракеты
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 19:42
Гость: хазарин

Нужно "затянуть пояса".Все для фронта ...
28.03.2017, 19:13
Гость: В.М.

Вызывает сомнение. Если наши ракеты останутся на том же уровне - летят по предсказуемой баллистической траектории, а американская сторона в соответствии со своими планами на ближайшие 10 лет успешно совершенствует ПРО, тогда паритет отчасти будет нарушен. Но ведь Россия заявляла о широких планах совершенствования своих ракет именно с целью преодоления любой ПРО. И эффективные конструкторские решения уже имеются. Тогда что это за заявление? Запугивает? Кого и зачем?
28.03.2017, 19:12
Гость: хазарин

Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, Россия готовится представить новое ракетное вооружение, которое будет способно разрушить любую противоракетную оборону США — «и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю».Рогозин в этом разбирается лучше
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