В Генштабе РФ оценили угрозу американской ПРО для баллистических ракет

Система противоракетной обороны США способна сбить все баллистические ракеты, выпущенные с территории России в направлении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, сообщает ТАСС.

По его словам, зона контроля американских станций охватывает практически всю территорию России.

"Эти станции способны отслеживать полет боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок и выдавать целеуказания РЛС противоракетных комплексов", — отметил Познихир.

Возможности перехвата повышают использование мобильной РЛС морского базирования вблизи Аляски, станции в Румынии и Польше, а также информационные системы ПРО, добавил военный. При этом из-за наращивания низкоорбитальной космической системы обнаружения и сопровождения баллистических ракет, информационные возможности американских РЛС вырастут.