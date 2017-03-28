]]> ]]>
Главная В России Новости

В Чебоксарах задержали бездомного фальшивомонетчика

19:21 28.03.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

В Чебоксарах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике задержали бездомного, занимавшегося изготовлением и сбытом фальшивых денег. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Мужчина приехал в Чебоксары из Нижнего Новгорода. Он жил в заброшенном административном здании на окраине города. Там же он разместил самодельный печатный станок, на котором изготавливал поддельные купюры достоинством в 500 рублей.

Полицейские изъяли оборудование и более 400 фальшивых банкнот на общую сумму 214 тысяч рублей.

Задержанный рассказал, что старался сбывать поддельные деньги преимущественно на рынках, поскольку там у продавцов нет оборудования для проверки подлинности купюр. По его словам, ежемесячно он сбывал около 200 напечатанных банкнот, передает телеканал «360».

По решению суда фальшивомонетчик заключен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
 

Темы: Россия, Чувашия, Происшествия, Фальшивомонетчики и борьба с ними, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2017, 00:37
Гость: добился

Теперь у человека будет свой дом.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.