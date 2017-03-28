В Чебоксарах задержали бездомного фальшивомонетчика

В Чебоксарах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике задержали бездомного, занимавшегося изготовлением и сбытом фальшивых денег. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Мужчина приехал в Чебоксары из Нижнего Новгорода. Он жил в заброшенном административном здании на окраине города. Там же он разместил самодельный печатный станок, на котором изготавливал поддельные купюры достоинством в 500 рублей.

Полицейские изъяли оборудование и более 400 фальшивых банкнот на общую сумму 214 тысяч рублей.

Задержанный рассказал, что старался сбывать поддельные деньги преимущественно на рынках, поскольку там у продавцов нет оборудования для проверки подлинности купюр. По его словам, ежемесячно он сбывал около 200 напечатанных банкнот, передает телеканал «360».

По решению суда фальшивомонетчик заключен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

