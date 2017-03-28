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Следствие выдвинуло версию о заказном убийстве главы управления МВД

19:55 28.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Убийство главы ремонтно-строительного управления МВД может носить заказной характер. Данная версия рассматривается в качестве одной из приоритетных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СКР по Москве Юлию Иванову.

Она также отметила, что следствие не исключает гибели руководителя управления в результате разбойного нападения с целью похищения принадлежавшего ему имущества.

По словам Ивановой, следствие в настоящее время устанавливает все обстоятельства убийства. С этой целью изучаются видео с камер наружного наблюдения на месте происшествия.

Преступление было совершено вечером 27 марта на Осенней улице. Неизвестные напали на мужчину, похитили его сумку, после чего выстрелили в него. Пострадавший скончался на месте.
 

Темы: Россия, Москва, Расследование преступлений в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 23:09
А

не кажется ли, что убирается некое среднее звено между основным ВОРОМ и
массой поставщиков ворованного бабла наверх? Ведь виноват всегда кто?
-Правильно - стрелочник. А нет стрелочника - нет проблемы.
28.03.2017, 21:28
полухохол

.."ремонтно-строительное управление..."это не версия,а всегда "приговор"....
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