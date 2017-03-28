Следствие выдвинуло версию о заказном убийстве главы управления МВД

Убийство главы ремонтно-строительного управления МВД может носить заказной характер. Данная версия рассматривается в качестве одной из приоритетных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СКР по Москве Юлию Иванову.

Она также отметила, что следствие не исключает гибели руководителя управления в результате разбойного нападения с целью похищения принадлежавшего ему имущества.

По словам Ивановой, следствие в настоящее время устанавливает все обстоятельства убийства. С этой целью изучаются видео с камер наружного наблюдения на месте происшествия.

Преступление было совершено вечером 27 марта на Осенней улице. Неизвестные напали на мужчину, похитили его сумку, после чего выстрелили в него. Пострадавший скончался на месте.

