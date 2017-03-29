СМИ сообщили о задержании ФСБ директора департамента Минкультуры

Как сообщает издание «Фонтанка», Артем Новиков, который возглавляет департамент инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры, был задержан накануне оперативниками службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ России в здании ведомства.

По данным издания, в отношении Новикова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Пока он задержан на 48 часов, однако 29 марта следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Артем Новиков — сын заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Он возглавил департамент в Министерстве культуры после ареста своего непосредственного начальника Бориса Мазо.

Последний является фигурантом так называемого дела реставраторов. Вместе с ним под следствием находятся бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, глава государственного предприятия «Центр реставрации», подведомственного Министерству культуры, Олег Иванов и глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев.

Следствие считает, что Пирумов, заключая контракты на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, среди которых Псковский драмтеатр, Новодевичий монастырь, монастырь Иоанна Предтечи в Москве, Музей космонавтики в Калуге и Изборская крепость, нанес ущерб государству не менее чем на 100 млн руб.