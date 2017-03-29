Минкультуры опровергло информацию о задержании директора департамента

Министерство культуры РФ опровергло информацию о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства ведомства Артема Новикова, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы ведомства данная информация не соответствует действительности. «Это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации и готовы любую непроверенную новость давать как сенсацию», - заявили в ведомстве.

В Минкультуры добавили, что Новиков примет участие в работе коллегии ведомства, которая состоится сегодня, 29 марта.

Ранее издание «Фантанка.ру» сообщило, что Новиков был задержан вечером 28 марта в Москве. Его, якобы, задержали оперативники службы экономической безопасности и службы по борьбе с терроризмом ФСБ. ТАСС пишет, что их источник подтвердил факт задержания Новикова, который подозревается в мошенничестве, позже он был отпущен.