Колокольцев предложил уничтожать контрафактный алкоголь без суда

Поддельный алкоголь следует уничтожать сразу после изъятия, не дожидаясь соответствующего решения суда. Данная мера сделает борьбу с контрафактом более эффективной. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По словам министра, изъятым контрафактным алкоголем «забиты склады» и даже Росалкогольрегулирование не может справиться с этим объемом. «Поэтому можем принимать любые решения, но если хранить вот это изъятое негде и реализовывать негде, то вся эта работа пойдет насмарку», - цитирует агентство его выступление на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Изъяли и уничтожили. И это будет гораздо более эффективно, чем все наши ожидания судебных заседаний, вывоза, завоза», - отметил Колокольцев. Он также добавил, что уничтожение контрафакта связано с большими накладными расходами.

В России с 2015 года уничтожаются продукты, ввоз которых в страну запрещен в связи с антисанкционными мерами. Правительство разрешает делать это любыми законными способами.

