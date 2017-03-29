СМИ назвали цену продажи украинской «дочки» Сбербанка

Сбербанк продаст свой одноименный банк на Украине за $130 млн, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Предполагаемая сумма сделки чуть меньше капитала продаваемого банка, который на 1 октября 2016 года составил 144 млн (более поздние данные отсутствуют). Все средства, по словам источников газеты, поступят продавцу сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

Как сообщалось ранее, в понедельник Сбербанк объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан. Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк сообщил, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.