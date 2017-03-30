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Медведев порекомендовал Ткачеву «ставить себе будильник в разные места»

14:14 30.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства.

Днем ранее президент России Владимир Путин вместе с Медведевым прилетели на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Они оценили результаты "генеральной уборки" Арктики и осмотрели экспозицию парка "Русская Арктика". Премьер напомнил, что в Архангельске начал работу Арктический форум, где принимал участие Ткачев.

"Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич (Ткачев — ред.). Мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места", — цитирует  Медведева РИА Новости.

Темы: Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 20:07
Алексий

Главное чтоб по остальным вопросам роспила не было разногласий. Милые бранятся - только тешатся.
30.03.2017, 18:58
Миша

Журналисты оказали медвежью услугу Медведеву в соответствии с фамилией в честь известного персонажа, любящего поспать. Спящий Медведев на трибуне Олимпиады в Сочи и на заседаниях органов власти - это НЕЧТО.
30.03.2017, 18:45
Тянем время

Коррупционера Медведева еще не арестовали ?
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