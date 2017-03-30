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Путин прокомментировал антикоррупционные митинги

16:57 30.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Россия последовательно борется с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой для страны.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Арктика - территория диалога», сообщает «СвободнаяПресса».

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам», - сказал глава государства.

Комментируя прошедшие 26 марта по России антикоррупционные акции, Путин отметил, что считает неправильным использование этого инструмента «не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны». Кроме того, президент заявил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли крупнейшие с 2011 года несогласованные акции оппозиции. Предлогом послужило то, что власти не отреагировали на факты из фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».

В Москве были задержаны около 1000 активистов. В Кремле заявили, что обратят внимание на критику, лозунги и предложения, которые прозвучали в ходе согласованных акций в разных регионах страны. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что власть должна разобраться, почему граждане вышли на митинги.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 19:42
Гость: Проводник

Путин так ни чего и не понял
30.03.2017, 19:33
Гость: Россиянин

Почему на свободе, сердюков. Почему на конкретные обвинения в коррупции премьера, назначенного путиным молчат СК, Госдума, ФСБ? Разве премьер - вор не угрожает безопасности государства?
30.03.2017, 19:32
Гость: Кирилл.

А вы знаете, я ему верю! Серьёзный, авторитетный, проверенный товарищ. Не самым последним человеком был в лихие 90-е в бандитском Петербурге!
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