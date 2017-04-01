«Россия в петле времени. Размышления о несистемной оппозиции»

Революция не решает никаких проблем, но горячие головы не в курсе

Россия попала в петлю времени. Каждый раз повторяется одно и то же, но в отличие от героя фильма «День Сурка», люди не замечают, что бегают по кругу. Убеленные сединами граждане с превосходством рассуждают о наивной молодежи, клюнувшей на лозунг борьбы с коррупцией и вышедшей на площадь.

Да только вот тридцать лет назад нынешние «мудрецы» сами были той молодежью, которая считала своими кумирами тогдашних борцов с коррупцией – Гдляна и Иванова. В те годы многие считали, что система зашла в полный тупик, а власть полностью коррумпирована. Что важно, так это убеждение, будто бы хуже уже быть не может.

Как оказалось, может. Выяснилось, что тогдашние «теневые миллионеры» - это просто голытьба по сравнению с нынешними, и отнюдь не теневыми. «Живое воплощение советского воровства» экс-заместитель министра внутренних дел СССР Чурбанов в 1989 году был торжественно посажен за взятку в размере 90 тыс. рублей. Чтобы оценить «безудержный» размах коррупции 80-х, напомню, что в те годы стоимость легкового автомобиля «Жигули» модели 2106 составляла порядка 8,5 тысяч. Таким образом, самый главный, самый чудовищный «советский коррупционер» хапнул аж на целые 11 автомобилей, причем такой марки, в которую сейчас побрезгует сесть чиновник средней руки.

Так что, уважаемые представители старшего поколения, развели вас в свое время, как полных лохов. Развели, не отвертитесь. И это вы мечтали о приходе к власти либералов, которых тогда называли демократами. И это вы играли с Леней Голубковым в МММ. И это вам потом сказали по телевизору в 1996 году, что надо голосовать за пьяницу, а «иначе в стране настанет Гулаг», и вы проголосовали.

Вас ловили на все примитивнейшие наживки, какие только можно выдумать, а вы попадались. Уже по этой причине вы - ничуть не лучше нового поколения политических младенцев, которых точно так же разводят и будут разводить.

Но меня в данном случае интересуют не политические дети всех поколений, а люди, у которых нет иллюзий ни по отношению к власти, ни по отношению к оппозиции. Это – громадный сегмент общества, и сейчас он в тяжелых раздумьях.

Скачущий майдан у соседей заставил многих в России осознать, что после свержения очередного «вселенского коррупционера» устанавливаются куда более омерзительные порядки. Но с другой стороны, быть на стороне «жуликов и воров» тоже нет никакого желания. Участвовать в бесконечном параде лицемерия, повторять бредни официальной пропаганды, рассчитанной на круглых дураков, - это себя не уважать.

Невозможно всерьез воспринимать и итоги выборов, зная прекрасно, что политическое пространство заранее «зачищено» от любой неподконтрольной Кремлю политической силы.

Демонстративный отказ властей решать самые элементарные и всем известные проблемы неизбежно вызывает раздражение в обществе, причем среди активных граждан. Вопрос, почему в бюджете всегда нет денег ни на что, зато растет число долларовых миллионеров, задают сейчас все чаще и чаще. А власть никакого ответа на него не дает. Официальная пропаганда пытается подменить тезис и просто заболтать тему, рассказывая о том, что «Навальный - сам вор». Но ведь понятно, что такая демагогия неэффективна.

Люди прекрасно видят, что им отвечают вовсе не на то, о чем они спрашивают. А вопрос на самом деле очень простой: как в принципе может быть нищим народ страны размером с континент? Правильный ответ – никак, никогда и ни при каких обстоятельствах, кроме двух.

История знает случаи, когда народ богатейших земель вкалывал на другие страны, и это называлось колониальной зависимостью. Бывали и случаи, когда элита рассматривала подконтрольную территорию только лишь в качестве ресурса личного обогащения, но тратить деньги предпочитала в других частях света. И это называется неоколониальной зависимостью.

Таким образом, придется признать, что Россия находится в колониальном (неоколониальном) состоянии. Но такая мысль трудно укладывается в голове. А как же ядерные бомбы, а как же присоединенный Крым и болезненная реакция Запада на это? Колонии ведь неспособны идти наперекор воле метрополии. Не так ли? В общем, налицо сплошные противоречия, которые приводят даже политически искушенных граждан в состояние полного смятения.

Но на растерявшихся людей власть не может опереться. Куда годится колеблющаяся опора? Никуда не годится. А вот для деструктивной оппозиции ситуация как раз идеальна. Ведь если понимающие люди выведены из игры, а растерянность равнозначна политическому параличу, то на арене остаются только внушаемые массы.

Да, пока они в большинстве своем идут за Путиным, но надолго ли их хватит? Присоединение Крыма дало власти несколько лет полной уверенности в себе. Правда, радость победы оказалась смазанной невнятной позицией Москвы по Донбассу. А с течением времени именно фактор Донбасса начнет возрастать. Чисто теоретически, если Москва осуществит еще одно присоединение, то вновь выиграет несколько лет. Но мы же видим, что этот козырь Кремль держит про запас, а возможно, и не собирается вообще его использовать. В свою очередь, сдача Донбасса обрушит рейтинг власти.

Между прочим, в националистических кругах, среди людей, которые считают великодержавность высшей ценностью, о том, что Путин сдал Донбасс, уже говорят как о свершившемся факте. Русский национализм, движение настоящих правых, а не тех подставных псевдолибералов, напяливших на себя маску «правых сил», не испытывает симпатий к политике Кремля.

Да, инерция неосоветизма, еще теплящаяся ностальгия по СССР пока что тормозит идею русского реванша. Да, пока что удается купировать национал-реваншизм деятельностью шутовских, назначенных националистов. Но неизбежно и появление новых политических фигур, которые всерьез начнут играть на этом поле. И это тоже очевидная угроза сложившемуся порядку вещей.

Мы знаем прекрасно, что власть категорически не согласна искать с этими людьми компромисс. Их выставляют жалкими маргиналами, и уже тридцать лет властвующей элите блестяще удается уничтожать ростки национализма.

Но молодые люди, которых мы недавно видели на улицах, вот-вот вступят во взрослую жизнь, и что они там увидят? Нулевые перспективы лично для себя, вот что. Всё уже поделено, все денежные потоки контролируются не ими, и никто делиться не желает. А новых экономических ниш не создается, и даже наоборот они сокращаются по мере развития бесконечного российского кризиса.

Знаменитый лозунг о создании 25 миллионов рабочих мест в высокотехнологичных отраслях твердо и заслуженно воспринимается обществом как пустая болтовня официальной пропаганды. Шумиха вокруг Сколково давно выдохлась, и если поначалу кто и верил в появление русской силиконовой долины, то сейчас таковых нет вовсе.

Да, я знаю, что революция не решает никаких проблем. Но каждое новое поколение горячих голов убеждено, что им-то удастся не повторить ошибок прошлого. А переубедить их невозможно. Исторических примеров на данный счет более чем достаточно. Бесполезно объяснять, что прошлая революция 1917 года привела к катастрофическому падению уровня жизни и гибели миллионов людей, включая тех, кто зажег пожар. Те, кто зимой 1917 года грелся в кафе, а после выпитой чашки кофе с пирогами доставал транспарант «ХЛЕБА!»; потом, после свержения власти, начал буквально опухать от голода.

Но кого это сейчас волнует? Увы, и еще раз увы.

Короче говоря, Россия вновь оказалась в исторической ловушке. А власть ищет выход из нее, нажимая на привычные кнопки телевизионной демагогии и пытаясь подменить решение реальных проблем балаганом ток-шоу.