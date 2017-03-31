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Эксперты обнаружили связь акций протеста с низкой явкой на выборах

09:33 31.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Как сообщает газета «Ведомости», агентство Sigma Expert изучило численность участников антикоррупционных акций в разных городах России и обнаружило взаимосвязь с явкой на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Чем ниже была явка, тем больший процент от общего числа жителей пришел на протестные митинги.

Лидерами в этом плане стали Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Владивосток, Пермь, где на парламентских выборах явка не превышала 42%, а в большинстве случае не дотягивала и до 40%.

Основным исключением стала Махачкала, где голосовать за депутатов нижней палаты пришли 88% избирателей, а по проценту протестующих она оказалась на первом месте. Однако эксперт по выборам Андрей Бузин объяснил это тем, что в столице Дагестана были доказанные случаи завышения явки в десять раз.

Использование Sigma Expert технологии big data позволило выяснить методы мобилизации участников протестных акций. Если в ходе так называемых белоленточных протестов 2011–2012 годов основной площадкой был Facebook, то теперь основным инструментом стал «ВКонтакте». Причем в ряде случаев заявки подавались без участия штабов Алексея Навального, а в Москве его сторонники создали группу поддержки «ВКонтакте» только после того, как выяснилось, что необычно много людей собрались в этой социальной сети в Санкт-Петербурге, заявила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Антикоррупционные акции 26 марта по всей стране собрали по различным оценкам несколько десятков тысяч человек. В большинстве случае митинги и шествия не были санкционированы властями, что привело к массовым задержаниям. Так, в Москве в отделения были отправлены более 930 человек, в том числе и почти все руководство Фонда борьбы с коррупцией.

Президент Владимир Путин накануне назвал неправильным использование борьбы с коррупцией в политических целях. По его словам, это является «инструментом «арабской весны» и «стало поводом для государственного переворота на Украине».

Одной из тем антикоррупционных акций стало требование к властям отреагировать на фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон», в котором говорилось о недвижимости и земельных участках, которыми владеют фонды, связанные, как указывает ФБК, с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Алексей Навальный, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 12:40
Гость: это связано с недовольством властью

Вождь коррупционеров поверил в пропаганду СМИ, что его поддерживает 86% населения. До него видимо не доходит, что после его отставки, все эти баснописцы выльют на него столько помоев, что океан покажется лужей. А что вы хотели, СМИ - древнейшая профессия.
31.03.2017, 11:21
Гость: Бтр

Предположить, что это связано с недовольством властью им не пришло в голову.
31.03.2017, 11:03
Гость: Трезвый

Замалчивание протеста и фильма о друзьях ДАМ разбогатевших вдруг для властей ничего хорошего не принесет.Вопрос коррупции власти уже стоит поперек горло народу и Кремлю следует хоть что-то сделать ради торжества закона так как иначе либерасты уже оседлали эту тему и попытаются укрепить свое положение и сменить власть в вою пользу пользуясь бездействием президента против коррупции.Самым лучшим выходом из этой ситуации было бы добровольная отставка правительства и затягивания давно назревшего и правильного шага президента только возбуждает пассионарность народа.Зачем нам либеральная смута выгодная только ее кукловодам из Запада?
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