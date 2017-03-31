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Песков рассказал об антикоррупционных законодательных инициативах

15:46 31.03.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Процесс разработки новых антикоррупционных законодательных инициатив идет в России постоянно, это не одноразовая акция, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Архангельске, отметил, что Россия последовательно борется с коррупцией, считает ее серьезной проблемой и для РФ, и для других стран. Он добавил, что выступает за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и отметил, что всегда позитивно воспринимает внимание общественности к этим проблемам.

"Что касается инициатив в области борьбы с коррупцией, мы неоднократно отмечали, что это постоянный процесс, это не одноразовые акции, а постоянный процесс и практика достаточно регулярная, постоянно возникают и законодательные инициативы и правопримененческие инициативы и в плане работы специальных органов, контрольных органов эти инициативы появляются достаточно регулярно и часто", — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос,  будут ли в ближайшее время разработаны какие-то новые инициативы в этом плане.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 21:36
Гость: Серп и молот

Все антикоррупционные инициативы не касаются ближнего круга Наины Ельциной, который засвидетельствовал ей почтение на праздничном приеме в ее честь.
31.03.2017, 21:33
Гость: Серп и молот

Очковтиратели Песков и Путин. Их бы воду да в турбину ГЭС , половину России бесплатно светом обеспечить можно было бы.
31.03.2017, 21:30
Гость: Степан

Теперь понятно,кто анекдоты для Петросяна придумывает.Интересно-за деньги или
из любви к искусству?
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