Социологи узнали уровень доверия россиян Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% россиян. Его работу на посту главы государства положительно оценивают 81% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

За то, чтобы Путин продолжал оставаться президентом РФ готовы проголосовать 64% респондентов. Десять процентов видят на этом посту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, четыре процента опрошенных – председателя КПРФ Геннадия Зюганова, сообщается на сайте ФОМ.

Уровень доверия главе правительства России Дмитрию Медведеву значительно ниже – 41%. При этом негативно его деятельность на посту премьер-министра оценивают 39%, позитивно – 43%.

Опрос проводился 25-26 марта. В нем приняли участие три тысячи человек из 73 регионов России.

