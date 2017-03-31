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Социологи узнали уровень доверия россиян Путину

21:45 31.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президенту России Владимиру Путину доверяют 78% россиян. Его работу на посту главы государства положительно оценивают 81% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

За то, чтобы Путин продолжал оставаться президентом РФ готовы проголосовать 64% респондентов. Десять процентов видят на этом посту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, четыре процента опрошенных – председателя КПРФ Геннадия Зюганова, сообщается на сайте ФОМ.

Уровень доверия главе правительства России Дмитрию Медведеву значительно ниже – 41%. При этом негативно его деятельность на посту премьер-министра оценивают 39%, позитивно – 43%.

Опрос проводился 25-26 марта. В нем приняли участие три тысячи человек из 73 регионов России.
   

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Общественное мнение, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.04.2017, 07:00
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Уважаемые критики! Понятно, что все ужасно и беспросветно. Конфеты отобрали, памперсы своевременно не меняют. Однако всего один совершенно простой вопрос. Кого из современных политиков вы видите самым лучшим Президентом России?
01.04.2017, 06:55
Александр 54

Известно, что любимые напитки оказывают сильное влияние на характер нации.
Так вино горячит кровь. Поэтому французы, испанцы и итальянцы - любители вин, славятся горячностью нрава и любвеобильностью.
От пива тупеют. Поэтому немцы и англичане, употребляющие данный напиток, склонны к сентиментальному философствованию.
Ну, а русские, предпочитающие водку, гремят загадочностью души. Правильно – потому что от водки дуреют.
Интересно, а какую дурь употребляют сочинители публикуемых "социологических опросов"?
01.04.2017, 06:38
Трезвый

Как вовремя всплыл никому не известный ФОМ с рейтингом президента 64%.А почему не 86,6% ? Если в Кремле думают что так можно дурить публику,то им флаг в руки.На последних выборах президента он получил только треть процентов голосов взрослого населения основу которой составляют "бабульки" и в Кремле сидят не дураки и они прекрасно понимают степень доверия к себе.Вбросы типа 64% всего лишь перестраховка на возможный форс-мажор.По сути "демократические" выборы в кап.странах один из главных методов сохранения буржуазной диктатуры и вместе с зомбированием через СМИ они всегда (при отсутствие рев.ситуации) обеспечивают победу кандидатов из буржуев во всех странах и РФ тут не исключение.
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