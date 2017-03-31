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Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год‍

16:19 31.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год, сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров»,— сказала ТАСС Тимакова. По ее словам, члены правительства уложились в отведенный законом срок предоставления документов до 1 апреля.

Публичная версия деклараций чиновников отличается от той, которая была изначально подана в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается местонахождение декларируемой недвижимости и год выпуска автомобиля, нет информации о расходах.

Согласно обнародованным данным по доходам за 2015 год, лидером по доходам стал министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов. Его доход составил более 455,5 млн рублей, что в 52 раза больше, чем у Дмитрия Медведева. Годом ранее отмечался рост доходов высокопоставленных чиновников.

Темы: Россия, Глава правительства России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 22:25
Гость: !

Владелец крупного пакета акций Газпрома в коррупционных подношениях не нуждается,он сам может скупитьполстраны.
31.03.2017, 22:20
Гость: 1

Коррупция-это дымовая завеса наподобие перестройки-катастройки. Ту придумал Горби,а коррупацией общество первым начал пугать Димон,и Навальный по наивности на это приманку клюнул.Уродом его называть не следует,то надо знать,что бизнесмен-спекулянт он слабенький и неудачливый.
31.03.2017, 22:18
Гость: ха-ха!

Чего она стОит, объект профанации,
Премьером заполненная "декларация",
В которой без риска за ложь отвечать
Вагон можно прибыли не указать?
Все комментарии (21)
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