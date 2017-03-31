Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год, сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров»,— сказала ТАСС Тимакова. По ее словам, члены правительства уложились в отведенный законом срок предоставления документов до 1 апреля.

Публичная версия деклараций чиновников отличается от той, которая была изначально подана в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается местонахождение декларируемой недвижимости и год выпуска автомобиля, нет информации о расходах.

Согласно обнародованным данным по доходам за 2015 год, лидером по доходам стал министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов. Его доход составил более 455,5 млн рублей, что в 52 раза больше, чем у Дмитрия Медведева. Годом ранее отмечался рост доходов высокопоставленных чиновников.