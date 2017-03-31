]]> ]]>
Главная В России Новости

ФАС анонсировала расследование в отношении операторов по ценам на роуминг

02:03 31.03.2017
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет расследование в отношении сотовых операторов с целью проверки их взаиморасчетов при оказании услуг в роуминге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Анатолия Голомолзина.

Он пояснил, что в ближайшее время Служба направит операторам детальную информацию по вопросам их взаимодействия и мерам по снижению стоимости связи в роуминге.

«Целевая установка – в роуминге, как дома. Перемещаясь по России, вы не должны испытывать неудобства и получать услуги связи, существенно отличающиеся от тех, что вы получаете в своем домашнем регионе», - цитирует представителя ФАС агентство.

Для урегулирования вопроса по роумингу операторы должны были изменить систему взаиморасчетов. Для этого им надлежало обменяться офертами о снижении тарифов на соответствующие услуги. Такие оферты уже были направлены, часть из них принята.

«Это позволило снизить тарифы в межоператорских взаиморасчетах, соответственно, создало базу для дальнейшего снижения конечных тарифов», - отметил Голомолзин. При этом он добавил, что операторы прошли только часть пути. ФАС намерена им помочь, внося в пределах своей компетенции предложения по дальнейшему снижению тарифов.

Ранее в Службе заявили, что недостаточная активность операторов в вопросах снижения стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого может обернуться принудительными мерами.
 

Темы: Россия, Мобильная связь и сотовые операторы, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.