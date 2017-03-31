ФАС анонсировала расследование в отношении операторов по ценам на роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет расследование в отношении сотовых операторов с целью проверки их взаиморасчетов при оказании услуг в роуминге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Анатолия Голомолзина.

Он пояснил, что в ближайшее время Служба направит операторам детальную информацию по вопросам их взаимодействия и мерам по снижению стоимости связи в роуминге.

«Целевая установка – в роуминге, как дома. Перемещаясь по России, вы не должны испытывать неудобства и получать услуги связи, существенно отличающиеся от тех, что вы получаете в своем домашнем регионе», - цитирует представителя ФАС агентство.

Для урегулирования вопроса по роумингу операторы должны были изменить систему взаиморасчетов. Для этого им надлежало обменяться офертами о снижении тарифов на соответствующие услуги. Такие оферты уже были направлены, часть из них принята.

«Это позволило снизить тарифы в межоператорских взаиморасчетах, соответственно, создало базу для дальнейшего снижения конечных тарифов», - отметил Голомолзин. При этом он добавил, что операторы прошли только часть пути. ФАС намерена им помочь, внося в пределах своей компетенции предложения по дальнейшему снижению тарифов.

Ранее в Службе заявили, что недостаточная активность операторов в вопросах снижения стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого может обернуться принудительными мерами.

