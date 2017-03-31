Рособрнадзор запретил набор студентов в три государственных вуза

Рособрнадзор запретил двум государственным университетам и одному институту зачислять студентов. Речь идет о таких учебных заведениях, как Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомство также лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Кроме того, московский филиал Российской международной академии туризма лишился государственной аккредитации на программы среднего профессионального образования «Промышленная экология и биотехнологии» и «Сервис и туризм».

Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза. В случае если лицензия образовательного учреждения приостанавливается или аннулируется, учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.