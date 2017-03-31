]]> ]]>
Главная В России Новости

Рособрнадзор запретил набор студентов в три государственных вуза

11:25 31.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Рособрнадзор запретил двум государственным университетам и одному институту зачислять студентов. Речь идет о таких учебных заведениях, как Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомство также лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Кроме того, московский филиал Российской международной академии туризма лишился государственной аккредитации на программы среднего профессионального образования «Промышленная экология и биотехнологии» и «Сервис и туризм».

Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза. В случае если лицензия образовательного учреждения приостанавливается или аннулируется, учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.

Темы: Россия, Высшее образование в России, Образование в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2017, 12:54
Хм

Правильно сделали, в Европе и Америке достаточно вузов для обучения детей.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.