Завершаются испытания новейшего российского боевого робота

Боевой робот «Уран-9», предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки антитеррористических, разведывательных и общевойсковых подразделений армии, завершает финальную стадию испытаний.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Робот спроектирован по новейшим технологиям, которые позволили снизить вероятность его обнаружения радиолокационными и оптическими системами.

Комплекс «Уран-9» состоит из двух гусеничных роботов, а также транспортировочного тягача и пункта управления. Вооружение роботов включает в себя автоматическую 30-миллиметровую пушку 2А72, спаренный пулемет калибра 7,62 миллиметра и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

Также «Уран-9» оснащен системой предупреждения о лазерном облучении. Управляется многофункциональный робот дистанционным способом на расстоянии до 3000 метров. Вес машины составляет порядка 7 тонн.

Ожидается, что «Уран-9» поступит на вооружение до конца 2017 года.