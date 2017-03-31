]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Завершаются испытания новейшего российского боевого робота

15:43 31.03.2017

Боевой робот «Уран-9», предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки антитеррористических, разведывательных и общевойсковых подразделений армии, завершает финальную стадию испытаний.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Робот спроектирован по новейшим технологиям, которые позволили снизить вероятность его обнаружения радиолокационными и оптическими системами.

Комплекс «Уран-9» состоит из двух гусеничных роботов, а также транспортировочного тягача и пункта управления. Вооружение роботов включает в себя автоматическую 30-миллиметровую пушку 2А72, спаренный пулемет калибра 7,62 миллиметра и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

Также «Уран-9» оснащен системой предупреждения о лазерном облучении. Управляется многофункциональный робот дистанционным способом на расстоянии до 3000 метров. Вес машины составляет порядка 7 тонн.

Ожидается, что «Уран-9» поступит на вооружение до конца 2017 года. 

Темы: Военные технологии, Робототехника
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2017, 17:26
ВВВ

Простые радости сложных натур...
Странно, а почему он не на мотоцикле?
31.03.2017, 16:53
член КПСС

Сплошные распилы. Товарищ Сталин без всяких роботов врагов побеждал, малой кровью, на чужой территории, силой полководческого гения!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.