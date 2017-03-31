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Меджлис крымских татар пожаловался в ЕСПЧ на Россию

19:45 31.03.2017
Здание ЕСПЧ. Фото Fred Schaerli с сайта wikimedia.org
Здание ЕСПЧ. Фото Fred Schaerli с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Меджлис крымско-татарского народа направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на признание в России экстремисткой организацией и запрет деятельности. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Мемориал», представляющего интересы меджлиса.

В объединении считают, что российские власти своим решением нарушили целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, суды не признают статуса меджлиса как представительного органа коренного крымского народа. Члены организации преследуются в связи с их политической позицией, а также лишены права на справедливое судебное разбирательство.

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала членам меджлиса извиниться перед жителями полуострова за совершенные на полуострове преступления.

«Руководители так называемого крымско-татарского меджлиса должны не жалобы писать, а прощения у людей просить за те преступления, которые совершили против простых людей всех национальностей», - сказала она ТАСС.

Зампред думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что жалоба меджлиса может быть выгодна только адвокатам, но не крымско-татарскому народу.

Иск о признании меджлиса экстремистским был подан Поклонской в Верховный суд Крыма в феврале прошлого года. Тот вынес положительное решение, которое затем было подтверждено Верховным судом России.
 

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2017, 22:30
Федя1

в двоичной системе енто означает 2, один и ноль и дальше ...
31.03.2017, 21:40
кремлевским "геродотам":

Ну что, - доигралась в "отколы" Москва?
На Крым у татар разве меньше права?
До русских и турок, согласно истории,
Он был не татарскою ли территорией?
31.03.2017, 20:59
И это отлично

представляется, что на сегодняшний день только татары в России могут обеспечить соблюдение прав человека в целом по России. Молодцы!
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