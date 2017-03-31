]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали о планах СКР допросить Пономарева по делу Вороненкова

00:11 31.03.2017
Илья Пономарев © KM.RU, Алексей Белкин
Илья Пономарев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Следователи СКР, расследующие убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, намерены допросить еще одного бывшего российского парламентария, сбежавшего на Украину, Илью Пономарева. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Следствие считает Пономарева ключевым свидетелем, поскольку он был в курсе планов Вороненкова на день убийства.

«Изначально Пономарев заявлял, что Вороненкова убили по дороге на встречу с ним. Значит, он уже был в курсе его маршрута», - пояснил собеседник здания.

Он также добавил, что Пономарев может обладать значительной информацией о деятельности убитого депутата. В частности, по его словам, Вороненков ожидал покушения.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Телохранитель бывшего депутата ранил убийцу, после чего тот скончался в реанимации. Предполагается, что киллер мог воевать в составе одного из добровольческих батальонов на Донбаассе.

Вороненков в конце прошлого года сбежал на Украину вместе с супругой – оперной певицей Марией Максаковой. Вскоре им было предоставлено украинское гражданство. В России он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве с недвижимостью.
   

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в мире, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.