СМИ узнали о планах СКР допросить Пономарева по делу Вороненкова

Следователи СКР, расследующие убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, намерены допросить еще одного бывшего российского парламентария, сбежавшего на Украину, Илью Пономарева. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Следствие считает Пономарева ключевым свидетелем, поскольку он был в курсе планов Вороненкова на день убийства.

«Изначально Пономарев заявлял, что Вороненкова убили по дороге на встречу с ним. Значит, он уже был в курсе его маршрута», - пояснил собеседник здания.

Он также добавил, что Пономарев может обладать значительной информацией о деятельности убитого депутата. В частности, по его словам, Вороненков ожидал покушения.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Телохранитель бывшего депутата ранил убийцу, после чего тот скончался в реанимации. Предполагается, что киллер мог воевать в составе одного из добровольческих батальонов на Донбаассе.

Вороненков в конце прошлого года сбежал на Украину вместе с супругой – оперной певицей Марией Максаковой. Вскоре им было предоставлено украинское гражданство. В России он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве с недвижимостью.

