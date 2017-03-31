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В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб

10:35 31.03.2017
Фото с сайта parlamentchr.ru
Фото с сайта parlamentchr.ru
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Парламент Чечни принял поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.

Новая норма обязывает школы и вузы учитывать это право, когда они устанавливают какие-либо требования к форме одежды учащихся.

В свою очередь Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов отметил, что Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах. По его словам, данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

В январе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова министра образования России Ольги Васильевой, заявившей, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе». Кадыров объявил, что его дочери никогда не снимут хиджаб.

Поводом для очередной дискуссии о хиджабах в школах стала ситуация в мордовском селе Белозерье. Там школа запретила преподавателям носить хиджабы. Это решение пытались оспорить в суде, который поддержал запрет.

Темы: Чечня, Религия и прогресс, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 13:12
Гость: Дмитрий

только один вопрос: У нас единое государство или мелко-феодальные вотчины?
31.03.2017, 12:51
Гость: rus

Похоже , что этот закон будет способствовать самоизоляции школьниц и невозможности интеграции их в современное общество . Конечно , на первых порах реализация этого закона создаст ощущение избранности ,но потом просто приведёт в социальный тупик .Просто дети будут разменной монетой в большой политико-религиозной борьбе .Достаточно посмотреть на ситуацию с РПЦ , которая ,похоже ,стремится стать политической силой для решения своих материальных проблем .
31.03.2017, 12:35
Гость: русский порядок

Только чтобы право не переходило в обязанность. Почти уверен, будут заставлять носить. И пожаловаться некому.
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