В Чечне приняли закон о праве школьниц носить хиджаб

Парламент Чечни принял поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям.

Новая норма обязывает школы и вузы учитывать это право, когда они устанавливают какие-либо требования к форме одежды учащихся.

В свою очередь Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов отметил, что Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров первым отреагировал на заявления, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах. По его словам, данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

В январе 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова министра образования России Ольги Васильевой, заявившей, что «хиджабам, как подчеркивающим конфессиональную принадлежность, не место в школе». Кадыров объявил, что его дочери никогда не снимут хиджаб.

Поводом для очередной дискуссии о хиджабах в школах стала ситуация в мордовском селе Белозерье. Там школа запретила преподавателям носить хиджабы. Это решение пытались оспорить в суде, который поддержал запрет.