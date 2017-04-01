Детям на государственном сайте рассказывают о «кровавом СССР»

Как происходит уничтожение исторической памяти народа

Официальный государственный интернет-портал «Российская символика» отличился тем, что самыми черными красками описал важнейшие периоды истории России. Детям рассказывают о «кровавом СССР». А Иван Грозный, по мнению его создателей, хотел «полсвета захватить, над всеми странами властвовать», поэтому всю жизнь вёл «жестокие войны с соседними странами и отнимал у них земли».

Большевики же сговорились «с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили. Армию русскую разрушили. Лучших людей страны нашей погубили или из России выгнали. Захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять». В итоге «воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская — власть беспощадная, власть кровавая».

Таким образом, мы видим яркие проявления ряда черных мифов, которые были созданы прозападными, либеральными кругами и наносящими огромный урон русскому самосознанию, исторической памяти. Это настоящая информационная война против русского суперэтноса и цивилизации. Что в перспективе ведёт к разрушению самой русской государственности и цивилизации, так как «россияне», которые ведут историю «свободной России» только с 1991 года, когда «народ освободили от кровавых большевиков», становятся обычным этнографическим материалом в руках хозяев Запада и Востока.

При этом информационный портал «является официальным государственным информационным ресурсом, формируемым под контролем Геральдического совета при президенте Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, призванным аккумулировать информацию об официальной символике, существующей в России, во всем многообразии форм ее современного существования и современного развития».

То есть мы видим официальную позицию части российской верхушки, настроенную довести десоветизацию в РФ до логического конца. К чему это привело в Малой Руси (Украине) — части русского мира (цивилизации), мы хорошо знаем. Это разгул нацистов, криминала, олигархии, которые довели народ до нищеты, вымирания и гражданской войны с развалом Малой Руси на части, и «светлой» перспективой окончательного коллапса в интересах «нового мирового порядка».

Особенно досталось детям, которых легче всего «обработать» в нужном направлении, так как взрослые всё же имеют определенный запас знаний и жизненный опыт. Сознание детей — это «чистый лист», на котором можно «написать» всё что угодно.

Результат мы видим в истории. В Третьем рейхе соответствующее воспитание и образование в русле деления людей на «избранных» и «недочеловеков» привели к тому, что началась страшная мировая бойня, в которой сгорели жизни десятки миллионов людей.

В СССР создавали общество служения и созидания. В итоге СССР стал сверхдержавой, победил в самой страшной мировой войне, стал лидером человечества в самых передовых сферах бытия (атом, космос, военные технологии и т. д.), в стране воспитали целые поколения героев, тружеников, учителей, созидателей и творцов.

В Малой России с 1990-х годов прославляли предателей-бандеровцев, гитлеровских прихвостней, создали ложную историю «Великой Украины», которая якобы всегда противостояла враждебной «азиатской» Московии. «Зомбировали» соответствующим образом молодые поколения. Итог страшен — война русских с русскими, нищета и кровь, продажная и выродившаяся «элита», готовая продать остатки наследства УССР правителям Запада и Востока, вымирание некогда процветающей области Великой России (СССР).

Психический надлом целого ядра суперэтноса русов — малороссов (южных русов), которых воспитали врагами других русских-русов, слугами местного продажного олигархата, капитала и хозяев с Запада. Мы видим, как информационная война против малороссов-русских привела их к «мутации», они стали иванами, не помнящими родства, люто ненавидящими всё русское и советское (которое также является русским).

В этом духе и поработали создатели сайта «Российская символика». В разделе об изменении российского герба есть отдельный подраздел «Очерк истории российского герба для детей», который подрастающему поколению даёт очень эмоциональный экскурс в нашу историю и фактически повторяет несколько фундаментальных черных мифов, направленных на дискредитацию, оплёвывание и искажение истории России, уничтожение исторической памяти русского народа.

«Кровавый тиран» Иван Грозный

В частности, создатели сайта повторили созданный внешними врагами Руси-России чёрный миф об одном из величайших правителей России — миф о «кровавом тиране» Иване Грозном (Информационная война против России: чёрный миф о «кровавом тиране» Иване Грозном; Как Иван Грозный разрушил планы Запада по расчленению Русского царства).

Детям рассказывают в образе неуклюжей сказки, что русский государь был жестоким завоевателем и тираном : «От отца и деда получил Иван IV Россию большой и сильной, но этого ему мало было. Хотел Иван IV полсвета захватить, над всеми странами властвовать. Всю жизнь вел Иван IV жестокие войны с соседними странами и отнимал у них земли. Так много земель захватил и присоединил к нашей стране Иван IV, как ни один другой российский государь ни до него, ни после не сумел».

Таким образом, русский царь якобы хотел «над всеми странами властвовать». Это подтверждение вечного западного мифа «о русской угрозе и агрессии». И он якобы «отнимал» у соседних стран земли. Здесь мы видим миф о «русских агрессорах и колонизаторах», который активно культивируют как на Западе, так и бывших советских республиках: в Грузии, в Средней Азии, на Украине и в Прибалтике.

При этом дело доходит до того, что у «русских колонизаторов и захватчиков» регулярно требуют «возместить убытки» якобы потерпевшим народам. Хотя в реальности Российская империя и СССР активно развивали окраины, даже в ущерб коренным русским областям, создав там все основы экономической, социальной и культурной инфраструктуры. При этом постепенно освобождая окраинные области от архаики (вроде рабовладения), приобщая их к более высокой духовно-материальной культуре русского народа.

Далее на сайте отмечается, что «был Иван IV жесток, суров и властен. Не терпел ни от кого непокорства своей воле. А если кто ему подчиняться не хотел или приказов его не выполнял — тех казнил Иван IV без пощады страшными казнями».

То есть снова повторяется миф о «кровавом русском царе», хотя если сравнить с тем, что в этот же исторический период творилось в европейских странах — Англии, Франции, Испании, Голландии, на территории Германии и т. д., то выходит так, что Иван IV был одним из самых гуманных правителей той жестокой эпохи. Во время длительного правления Ивана Васильевича в России подвергли репрессиям всего несколько тысяч человек. Во Франции только во время одной Варфоломеевской ночи, бойни французов-гугенотов, которую учинили французы-католики, убили больше людей, чем за все правление русского государя.

Стоит отметить, что Иван Васильевич стал одним из самых эффективных управленцев русской цивилизации. Иван Васильевич фактически восстановил Русскую империю, которая была создана первыми Рюриковичами, но затем была развалена усилиями «элиты» — князей и боярства, которые растащили Русь по уделам и вотчинам, стали продаваться тогдашнему Западу. Иван Грозный завершил процесс создания централизованного Русского государства, могучей державы-империи, способной противостоять как Западу, так Югу и Востоку.

Также Москва стала преемником не только павшей Византийской империи, но распавшейся Ордынской империи (присоединение Казани, Астрахани и Западной Сибири), соединяя имперские традиции Запада и Востока. Русь снова стала самостоятельным мировым центром силы.

А на официальном государственном информационном ресурсе пишут, что «едва ли не больше всех бед принес России царь Иван Грозный. Иван Грозный всю жизнь вел войны с соседними странами, ненасытно отнимал у них города и земли. Долго терпели соседние страны, но, наконец не вытерпели. Соединились все вместе и едва Иван Грозный умер — напали со всех сторон на нашу страну».

Вот это заявление! Оказывается, из-за того, что Россия «ненасытно» отнимала у соседей города и земли, они соединились и напали на нас. Тут всего один шаг до необходимости «покаяться» за прошлые «прегрешения» и отдать «долги», включая «города и земли», которые русские якобы «ненасытно» захватывали.

Ивана Васильевича обвиняют в том, что он привёл Россию к Смуте. Он не только «обижал» соседей, захватывая их земли. Но и «всех своих помощников от злобы своей извел — кого казнил, кого в темницу заточил, кого в чужие страны выгнал». Мол, нового царя не из кого было выбрать, всех Иван IV «извел».

«Кровавые большевики»

Советскому проекту, который превратил Россию-СССР в лидера человечества, сверхдержаву, также сильно досталось. Советская цивилизация, самая передовая на Земле и дающая надежду человечеству на альтернативное более светлое будущее, нежели западный проект невольничьей цивилизации, описали буквально в инфернальном образе .

На всем советском периоде истории России поставили чёрный крест: «Многие века стояла Российская держава. Многие века правили нашей страной цари и императоры. И многие века гордо несла Россия свой герб — двуглавого орла. Но вот, почти сто лет назад, снова пришла в нашу землю великая беда. В то время правил нашей страной царь Николай II. Был он государь добрый, не хотел верить, что есть на свете злые люди, что хотят они делать подлости, что готовы на жестокость и предательство». Вот так Николай Кровавый стал «добрым государем».

И далее: «А люди такие были. Назывались они — революционеры или большевики. Ничто им было не дорого — ни страна наша, ни народ наш. Хотели они только одного — царя свергнуть и самим начать властвовать. И вот, в пору, когда вела наша страна тяжелую войну, когда Царь Николай II на фронте трудился, войсками командовал, сговорились революционеры с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили. Армию русскую разрушили. Лучших людей страны нашей погубили или из России выгнали. Захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять. Не смирился народ наш с властью большевиков, восстал на них, началась страшная Гражданская война. Но революционеры победили. А победили потому, что были они так жестоки, как никто и никогда нигде на свете не был. Никого не щадили революционеры, убивали и детей, и женщин, и стариков, губили целые города, целые края, целые народы. Всех, кто сопротивлялся, кто хоть в чем-то им повиноваться не хотел, всех до единого истребили большевики. И воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская — власть беспощадная, власть кровавая».

Тут мы видим целый ряд антироссийских мифов. И про «доброго» государя, хотя именно его правление и привело к жесточайшему кризису и революционной ситуации в Российской империи. И о том, что «великую беду» в Россию привели «злые люди — большевики». Хотя в реальности системный кризис в России Романовых складывались столетиями. В них была повинна правящая верхушка, элита «старой России», которая шла по пути вестернизации (европеизации) России, превратив русскую цивилизацию в культурную и экономическую (сырьевую) периферию Западной Европы.

Тут миф и о том, что «сговорились революционеры с нашими врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию». Если бы в России не было внутренних противоречий, Россия была здоровым организмом, никакие революционеры и внешние враги не смогли бы ничего сделать. Кроме того, именно правящая «элита» Российской империи — февралисты-западники - и сокрушила самодержавие, императорскую армию и империю. Царя свергли не большевики, красногвардейцы и пролетариат, а вполне зажиточная и преуспевающая либерально-буржуазная, капиталистическая и даже аристократическая верхушка Российской империи, которой самодержавие мешало завершить торжество западной матрицы в России.

Также мы видим мифы о том, что большевики «лучших людей страны нашей погубили или из России выгнали, … стали народ грабить, слабых обижать, все что было в России хорошего истреблять», развязали Гражданскую войну и террор. При этом победили только благодаря крайней, инфернальной жестокости, истребив «всех до единого» (!), кто сопротивлялся. В итоге «воцарилась над нашей страной жуткая власть большевитская — власть беспощадная, власть кровавая». «Долго правили нашей страной большевики, долго изводили Россию. Но не погибла наша страна, не извелись россияне. Пришло время — и рухнула власть большевиков. А Россия снова свободной, честной, доброй страной стала».

Выходит так, что ничего хорошего во время правления большевиков не было. Они только «изводили Россию». И Россия стала «свободной, честной и доброй страной» только в 1991 году.

Весь советский период предан анафеме, в «лучших» традициях 1990-х годов, когда антисоветские, «белые» и либеральные представления о прошлом России цвели буйным цветом.

К чему придет Россия, если подобные тенденции (и поддержанные сверху) одержат вверх, мы видим на примере Малой Руси (Украины), где десоветизация и разрушение общего русского и советского фундамента шло полным ходом и не сдерживалось. В итоге мы видим, как происходит крах проекта «Украина»: полное подчинение Киева Западу; деиндустриализация и демонтаж советского наследия (по сути, разрушение всех экономических, социальных и культурных основ), что ведёт к ускоренной утилизации всей страны; наступление дикой архаики в виде пещерного национализма, криминализация общественной жизни; масштабное воровство и коррупция по принципу «после нас хоть потоп»; начало войны русских с русскими при полной поддержке западных «партнеров»; тотальная дерусификация с отрицанием своих корней, с дикой ненавистью к тем русским, которые ещё не забыли своё имя; социально-экономический, культурно-языковой геноцид южнорусского народа при полной поддержке Запада (МВФ и др. структуры), как итог вымирание южных русов-малороссов, массовое бегство молодых людей на Запад или в Россию, превращение части русского суперэтноса в этнографический материал для западного «плавильного котла» (проект «Глобальный Вавилон») и т. д. и т. п.

Таким образом, мы видим, как продолжается тысячелетняя информационная война против русской цивилизации и народа. Полным ходом идёт уничтожение исторической памяти русского народа и «прививка» ему ложных ценностей (материализм — идеология «золотого тельца») и ложных представлений о родной истории и стране.

Советский Союз, правопреемником которого является Российская Федерация, предается анафеме. Хотя именно в истории Союза мы ещё имеем общий идеологический фундамент, который объединяет и примиряет «красных» и «белых», левых и правых, монархистов, националистов и социалистов. Это победа в Великой Отечественной войне, героический подвиг советского (русского) народа на фронте и в тылу, создание великой страны — народного хозяйства, науки и образования, великие достижения и победы в космосе. Создание ядерного потенциала и вооруженных сил, что позволяет нам до сих пор жить без агрессии Запада (НАТО), не позволяет западным «партнерам» бомбить и расчленять Великую Россию по примеру Югославии, Ирака и Сирии. Это создание мировой Ялтинско-Потсдамской системы и Хельсинский акт по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть глобальной политической системы, которая позволяла избегать новой большой войны и так далее. То есть весь тот фундамент, на котором ещё держится современная Россия.