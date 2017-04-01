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Идут белые снеги: пять стихотворений Евтушенко о жизни, смерти и любви

21:24 1.04.2017

Не стало поэта Евгения Евтушенко. Давайте вспомним  его стихотворения, которые знает каждый

1 апреля в клинике в городе Талса (штат Оклахома) скончался поэт Евгений Евтушенко. В больнице, несмотря на тяжелое состояние, он продолжал работать над заключительными главами своей последней книги.

Фото с сайта svopi.ru

По словам близкого друга поэта, почетного консула Белоруссии в Америке, руководителя фонда "Духовная дипломатия" Михаила Моргулиса, "роман, хоть и не автобиографичный, но в него вкраплены многие личные воспоминания Евтушенко, переживания, эмоции, документальные события из жизни".

Вспомним самые известные стихотворения поэта, которые слышал каждый.

* * *
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной,
больше жизни любил?

А любил я Россию
всею кровью, хребтом --
ее реки в разливе
и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Если было несладко
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.

Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,

Идут снеги большие,
аж до боле светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

1965

* * *

Достойно, главное достойно
любые встретить времена,
когда эпоха то застойна,
то взбаламучена она.

Достойно, главное достойно
чтоб раздаватели щедрот
не довели тебя до стойла
и не заткнули сеном рот.

Страх перед временем -- паденье,
на трусость душу не потрать,
но приготовь себя к потере
всего, что страшно потерять.

И если все переломалось,
как невозможно предрешить,
скажи себе такую малость:
"И это надо пережить..."
1976

* * *
А снег идёт, а снег идёт,
И всё вокруг чего-то ждёт...
Под этот снег, под тихий снег,
Хочу сказать при всех:
"Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег -
Он чист, как то, о чём молчу,
О чём сказать хочу".
Кто мне любовь мою принёс?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю.
А снег идёт, а снег идёт,
И всё мерцает и плывёт.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.
1975

* * *
    Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
И он
    не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладёт
и у другой меня крадёт.
А той -
        скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
   у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько нервных
                  и недужных,
ненужных связей,
                дружб ненужных!
Во мне уже осатанённость!
О, кто-нибудь,
              приди,
                    нарушь
чужих людей
           соединённость
и разобщённость
               близких душ!
1975

* * *
Нас в набитых трамваях болтает,
Нас мотает одна маета,
Нас метро то и дело глотает,
Выпуская из дымного рта.
В шумных улицах, в белом порханьи
Люди, ходим мы рядом с людьми,
Перемешаны наши дыханья,
Перепутаны наши следы,
Перепутаны наши следы.
Из карманов мы курево тянем,
Популярные песни мычим,
Задевая друг друга локтями,
Извиняемся или молчим.
По Садовым, Лебяжьим и Трубным
Каждый вроде отдельным путём,
Мы, не узнанные друг другом,
Задевая друг друга, идём,
Задевая друг друга, идём.
1956


 

Темы: Искусство и культура, Литература в России
Источник: ТАСС
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 05:39
Гость: Трезвый

Все мы смертны и люди могут жить после смерти только благими делами некоторое время.Евтушенко был кумиром московской "лирической" молодежи в эпоху кукурузника и именно для этой публики он до сих пор кумир.Для современной попкультуры поэт не был востребован так как писал слишком тонко и с подтекстом,то есть заумно,а современным "гелс и бой-френд" подавай что нибудь ниже пояса.В отличие от многих придворных советских поэтов Евтушенко не кривил совестью и не обливал прошлое страны грязью после краха СССР и за это ему большое спасибо.
02.04.2017, 05:07
Гость: чужими грехами - свят не будешь

Как бы любой человек по жизни не ошибался, он всё равно сумел в той или иной степени коснуться вещей главных: для Евтушенко это была Россия - страна, душа которой восхитила поэта. И поэтому самое удачное в его поэзии - связано с Россией. Есть Судия для всех нас, и у каждого из нас кроме грехов есть и высокие достижения. Когда путь пройден уже - оглянись назад, будет ли прямая линия? Но выправить тогда её уже нельзя; будем, пока ещё есть время, бережно стараться её сделать стремительнее, красивее.
02.04.2017, 04:54
Гость: коллега

Будучи в Америке, он учил американцев русской литературе. Американцы с Его помощью учились понимать Чехова, Толстого, Достоевского. Люди, окунувшиеся в Мир Русской Литературы, становятся другими. Другими, понимаешь. Не потребителями, не эгоистами. Русская литература открывает людям глаза, сердце, обогащает душу. Евтушенко в Америке сделал для Русского мира, для понимания другими народами Русского мира огромное, великое, просветительское дело. Великий человек, он всю жизнь прожил для России, во славу России. И останется в памяти людей, пока живо человечество.
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