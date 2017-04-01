]]> ]]>
Главная В России Новости

МИД РФ предложил «услуги русских хакеров» в качестве первоапрельской шутки

16:23 1.04.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

МИД РФ в качестве первоапрельской шутки предлагает западным политикам услуги по вмешательству в избирательную кампанию, звонок дипломата из посольства конкурентам и, конечно, "помощь" русских хакеров. Шуточная запись "автоответчика российского посольства" размещена на официальной странице МИД РФ в Facebook.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России, - обращается к собеседнику "автоответчик". - Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании".

Как подчеркивается в сообщении, "все звонки записываются" - исключительно в целях повышения качества услуг.

Запись "автоответчика" повторяется сначала на русском, потом на английском языках.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что попытки обвинить Россию во вмешательстве в выборы, взломе компьютерных систем и баз данных, оказании влияния на внутриполитическую ситуацию в других странах являются абсолютно голословными и не подкреплены какими-либо доказательствами, передает ТАСС.

Темы: Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2017, 23:06
Пенсионер П.

Уже. Корреспонденты Associated Press подорвались на этой мине первыми.
Они обратились в Департамент информации и печати МИД России с просьбой «официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой».
Задорнов прав.
01.04.2017, 22:21
***

МИДу браво!!!
01.04.2017, 22:10
кризис истины

Тьфу ты,а я то подумал,что Чуркина воскресило ведомство Лаврова.Первый раз попытался мид приблизиться к правде,но никто не поверил.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.