МИД РФ предложил «услуги русских хакеров» в качестве первоапрельской шутки

МИД РФ в качестве первоапрельской шутки предлагает западным политикам услуги по вмешательству в избирательную кампанию, звонок дипломата из посольства конкурентам и, конечно, "помощь" русских хакеров. Шуточная запись "автоответчика российского посольства" размещена на официальной странице МИД РФ в Facebook.

"Добрый день, вы позвонили в посольство России, - обращается к собеседнику "автоответчик". - Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании".

Как подчеркивается в сообщении, "все звонки записываются" - исключительно в целях повышения качества услуг.

Запись "автоответчика" повторяется сначала на русском, потом на английском языках.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что попытки обвинить Россию во вмешательстве в выборы, взломе компьютерных систем и баз данных, оказании влияния на внутриполитическую ситуацию в других странах являются абсолютно голословными и не подкреплены какими-либо доказательствами, передает ТАСС.