Владимир Путин назначил Геннадия Зюганова и.о. премьера

Владимир Путин своим указом назначил Геннадия Зюганова и.о. премьера. В ближайшее время Госдума рассмотрит кандидатуру нового главы правительства.

Дмитрий Медведев отправлен в отставку и его дальнейшая карьерная судьба пока неизвестна.

Экс-премьер уже заявил, что намерен взять паузу и хорошенько отдохнуть. По словам Медведева, «за время, проведенное в премьерском кресле, накопилась громадная усталость»

Эту новость порталу KM.RU комментирует соратник Геннадия Зюганова, экс-депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин.

Команда правительства полностью обанкротилась

- Я лично считаю, что это давно назревшее решение. Дело в том, что старая команда является продолжением ельцинско-чубайсовско-гайдаровской команды. Она полностью обанкротилась: ее экономический и политический курс провалился и пользуется все меньшей поддержкой населения.

Совершенно ясно, что эта команда ввергла страну в экономический кризис. Недовольство народа нарастает, и президент как глава государства должен принимать решения, которые находятся в интересах всего народа.

В данном случае КПРФ в состоянии представить альтернативный курс. Речь идет в частности о десяти пунктах Орловского экономического форума, в котором сформулирован наш подход. По мнению ведущих экономистов, эти подходы способны вывести страну из кризиса. Так что решение президента логично.

Какими будут первые шаги Зюганова на посту премьера? Сначала новый премьер переформатирует команду. Нам нужно правительство профессионалов, каким и было правительство Примакова-Маслюкова, прекрасно представлявших состояние отраслей промышленности. Напомню, что они управляли экономикой, а не денежными потоками.

Никакого «отнять и поделить» не будет

Так что первая задача премьер-министра Зюганова будет заключаться в том, чтобы собрать в правительстве опытных людей, знающих, что такое промышленность, культура и так далее. Кризис, с которым сейчас сталкивается страна, это кризис государственного управления, то есть кадровый кризис. И в правительство Зюганов пригласит тех, кто отстаивает не интересы олигархов, а подавляющего большинства населения страны.

Что касается конкретных мер, то речь идет о национализации ряда отраслей, которые обеспечивают наибольшие поступления в государственный бюджет. Мы это предлагаем, и в этом нет ничего необычного. Поступления денег нужно переориентировать из частных карманов в государственный. Транспорт, тяжелая промышленность, оборонка – все это должно вернуться в руки общества.

Кроме того, будет введен прогрессивный налог на доходы в размере от 35 до 45%. Это немедленно наполнит бюджет и позволит решить очень многие экономические проблемы.

Говорят, что КПРФ хочет все отнять и поделить, но, на самом деле, те, кто хапнули в 90-е годы, просто должны будут заплатить разницу между реальной ценой и той, что они заплатили за предприятия во время приватизации. Если не захотят, то им придется вернуть собственность. Так что никакого «отнять и поделить» тут нет, это все наше.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

P.S. Редакция КМ.RU поздравляет читателей с Первым апреля и надеется, что наш розыгрыш с пониманием будет воспринят Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Геннадием Зюгановым и всеми читателями нашего портала.