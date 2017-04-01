На позволившего похитить 5 млрд руб. чеченского судью завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чеченского судьи, который принял решение, повлекшее взыскание из российского бюджета 5 млрд руб.

В отношении судьи Бачаева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения), уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ находится на рассмотрении в суде, пишет РБК со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года Алу Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация кооперативов «Симбиоз» о взыскании из бюджета России более 5 млрд руб.

Помимо этого Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 году, от Ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 1990-х годах.

«Бачаев признал правопреемство указанной организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом им. Анисимова нефтепродукты», — рассказала Петренко.

По ее словам, оба судебных решения Бачаева привели к нарушениям гарантированных Конституцией принципов судопроизводства и подрыву авторитета судебной власти. По информации СК, Бачаев похитил более 360 млн руб. из российского бюджета, а также покусился на хищение еще 4,6 млрд руб., отметила Петренко.