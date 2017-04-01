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На позволившего похитить 5 млрд руб. чеченского судью завели дело

15:31 1.04.2017
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чеченского судьи, который принял решение, повлекшее взыскание из российского бюджета 5 млрд руб. 

В отношении судьи Бачаева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения), уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ находится на рассмотрении в суде, пишет РБК со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года Алу Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации Ассоциация кооперативов «Симбиоз» о взыскании из бюджета России более 5 млрд руб.

Помимо этого Бачаев преднамеренно не установил правопреемство Ассоциации «Симбиоз», созданной в 2002 году, от Ассоциации кооперативов «Симбиоз», действовавшей в 1990-х годах.

«Бачаев признал правопреемство указанной организации на объект недвижимости, переданный в федеральную собственность, а также на получение компенсации за не поставленные в 1991 году Новогрозненским нефтеперерабатывающим заводом им. Анисимова нефтепродукты», — рассказала Петренко.

По ее словам, оба судебных решения Бачаева привели к нарушениям гарантированных Конституцией принципов судопроизводства и подрыву авторитета судебной власти. По информации СК, Бачаев похитил более 360 млн руб. из российского бюджета, а также покусился на хищение еще 4,6 млрд руб., отметила Петренко.

Темы: Россия, Чечня, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2017, 00:03
Всё решает только Суд

По этому Закону некий Пылкий Пенсионер получит как конфискацию, так и содержание детей и родственников обоих фигурантов.
01.04.2017, 22:50
Пенсионер П.

Степень родства устанавливали.
Кстати, все в курсе, город Грозный переименовали сегодня!
Теперь он называется город Безобидный.
01.04.2017, 19:19
Однако...

Сейчас-то 2017 год. Что же так долго длилось судопроизводство?
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